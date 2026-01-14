ЦБ обяжет банки отчитываться об операциях по наличным без согласия клиента

https://1prime.ru/20260114/tsb-866499809.html
2026-01-14T20:25+0300
2026-01-14T20:25+0300
2026-01-14T20:25+0300
МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Банки в России планируется с 2027 года обязать отчитываться по новой форме отчетности - о мошеннических операциях по выдаче наличных с использованием банкоматов, следует из проекта указания на сайте Банка России. "Вводится в действие новая форма отчетности 0409073 "Сведения об операциях по выдаче наличных денежных средств без добровольного согласия клиента с использованием банкоматов" в целях оценки количества и объема выявленных кредитной организацией операций по выдаче наличных денежных средств с использованием банкоматов клиентам – физическим лицам, соответствующих признакам выдачи наличных денежных средств без добровольного согласия клиента", - говорится в документе. Отмечается, что планируемая дата вступления в силу проекта указания – 1 января 2027 года. Предложения и замечания по проекту указания, направляемые в рамках публичного обсуждения, принимаются до 26 января 2026 года. Отмечается, что под операциями по выдаче наличных денежных средств без добровольного согласия клиента понимаются операции без согласия клиента – физлица или с его согласия, полученного под влиянием обмана или при злоупотреблении доверием. В документе указывается, что банки при выявлении признака мошенничества при снятии наличных в банкоматах должны уведомить клиента и на 48 часов ограничить снятие денег до 50 тысяч рублей в день. В новой форме отчетности кредитные организации должны будут указывать количество и объем операций, к которым применялось данное ограничение. Банкам необходимо будет составлять данную отчетность ежеквартально.
