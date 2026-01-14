https://1prime.ru/20260114/tsel-866506346.html

В США сделали резкое заявление о завершении конфликта на Украине

В США сделали резкое заявление о завершении конфликта на Украине - 14.01.2026, ПРАЙМ

В США сделали резкое заявление о завершении конфликта на Украине

Западные страны не понимают, к какому результату стремится Россия в конфликте на Украине, заявил бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире... | 14.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-14T23:16+0300

2026-01-14T23:16+0300

2026-01-14T23:16+0300

киев

украина

запад

дмитрий песков

дуглас макгрегор

оон

всу

василий небензя

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/1a/862822182_0:160:3073:1889_1920x0_80_0_0_049e681c6ffd2cc27ad878841eb28253.jpg

МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. Западные страны не понимают, к какому результату стремится Россия в конфликте на Украине, заявил бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала "Deep Dive"."То, чего Россия хочет, — это окончание конфликта и Украина, которая была бы экономически жизнеспособной, стабильной и при этом оставалась украинской: суверенным национальным государством, нейтральным и не враждебным по отношению к России. На этом, по сути, все", — отметил он.По словам Макгрегора, Запад не готов предоставить России такой итог, поскольку в конфликт вовлечено слишком много сторон, каждая из которых преследует собственные интересы. Эксперт заявил, что они "продолжают кипятить этот коррупционный котел", что приводит к утрате территорий, человеческих ресурсов и экономического потенциала Киева."Украина сегодня оказалась в крайне тяжелом положении — куда более сложном, чем я мог бы представить в начале конфликта", — заключил он.Представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что провалы на фронте должны подтолкнуть Киев уже сейчас сесть за стол переговоров. Кроме того, постпред России при ООН Василий Небензя указывал, что украинские подразделения несут потери и стремительно теряют боеспособность.Ранее президент Владимир Путин заявил в интервью India Today, что либо российская армия освободит контролируемые Киевом территории вооруженным путем, либо ВСУ покинут их самостоятельно и прекратят убивать там людей.

https://1prime.ru/20260114/oreshnik-866506215.html

https://1prime.ru/20260114/kallas-866505891.html

киев

украина

запад

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

киев, украина, запад, дмитрий песков, дуглас макгрегор, оон, всу, василий небензя