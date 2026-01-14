Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В США сделали резкое заявление о завершении конфликта на Украине - 14.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260114/tsel-866506346.html
В США сделали резкое заявление о завершении конфликта на Украине
В США сделали резкое заявление о завершении конфликта на Украине - 14.01.2026, ПРАЙМ
В США сделали резкое заявление о завершении конфликта на Украине
Западные страны не понимают, к какому результату стремится Россия в конфликте на Украине, заявил бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире... | 14.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-14T23:16+0300
2026-01-14T23:16+0300
киев
украина
запад
дмитрий песков
дуглас макгрегор
оон
всу
василий небензя
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/1a/862822182_0:160:3073:1889_1920x0_80_0_0_049e681c6ffd2cc27ad878841eb28253.jpg
МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. Западные страны не понимают, к какому результату стремится Россия в конфликте на Украине, заявил бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала "Deep Dive"."То, чего Россия хочет, — это окончание конфликта и Украина, которая была бы экономически жизнеспособной, стабильной и при этом оставалась украинской: суверенным национальным государством, нейтральным и не враждебным по отношению к России. На этом, по сути, все", — отметил он.По словам Макгрегора, Запад не готов предоставить России такой итог, поскольку в конфликт вовлечено слишком много сторон, каждая из которых преследует собственные интересы. Эксперт заявил, что они "продолжают кипятить этот коррупционный котел", что приводит к утрате территорий, человеческих ресурсов и экономического потенциала Киева."Украина сегодня оказалась в крайне тяжелом положении — куда более сложном, чем я мог бы представить в начале конфликта", — заключил он.Представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что провалы на фронте должны подтолкнуть Киев уже сейчас сесть за стол переговоров. Кроме того, постпред России при ООН Василий Небензя указывал, что украинские подразделения несут потери и стремительно теряют боеспособность.Ранее президент Владимир Путин заявил в интервью India Today, что либо российская армия освободит контролируемые Киевом территории вооруженным путем, либо ВСУ покинут их самостоятельно и прекратят убивать там людей.
https://1prime.ru/20260114/oreshnik-866506215.html
https://1prime.ru/20260114/kallas-866505891.html
киев
украина
запад
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/1a/862822182_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_cecf40cda2b37be71a8fbebd43e9c09c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
киев, украина, запад, дмитрий песков, дуглас макгрегор, оон, всу, василий небензя
Киев, УКРАИНА, ЗАПАД, Дмитрий Песков, Дуглас Макгрегор, ООН, ВСУ, Василий Небензя
23:16 14.01.2026
 
В США сделали резкое заявление о завершении конфликта на Украине

Макгрегор: Запад не осознает целей России в украинском кризисе

© РИА Новости | Перейти в медиабанкУничтоженный танк ВСУ в селе у линии соприкосновения на Артемовском направлении
Уничтоженный танк ВСУ в селе у линии соприкосновения на Артемовском направлении - ПРАЙМ, 1920, 14.01.2026
Уничтоженный танк ВСУ в селе у линии соприкосновения на Артемовском направлении. Архивное фото
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. Западные страны не понимают, к какому результату стремится Россия в конфликте на Украине, заявил бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала "Deep Dive".
"То, чего Россия хочет, — это окончание конфликта и Украина, которая была бы экономически жизнеспособной, стабильной и при этом оставалась украинской: суверенным национальным государством, нейтральным и не враждебным по отношению к России. На этом, по сути, все", — отметил он.
Подвижный грунтовый ракетный комплекс Орешник
"Россия может": в США указали на сигнал Москвы Западу
Вчера, 23:14
По словам Макгрегора, Запад не готов предоставить России такой итог, поскольку в конфликт вовлечено слишком много сторон, каждая из которых преследует собственные интересы. Эксперт заявил, что они "продолжают кипятить этот коррупционный котел", что приводит к утрате территорий, человеческих ресурсов и экономического потенциала Киева.
"Украина сегодня оказалась в крайне тяжелом положении — куда более сложном, чем я мог бы представить в начале конфликта", — заключил он.
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что провалы на фронте должны подтолкнуть Киев уже сейчас сесть за стол переговоров. Кроме того, постпред России при ООН Василий Небензя указывал, что украинские подразделения несут потери и стремительно теряют боеспособность.
Ранее президент Владимир Путин заявил в интервью India Today, что либо российская армия освободит контролируемые Киевом территории вооруженным путем, либо ВСУ покинут их самостоятельно и прекратят убивать там людей.
Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас - ПРАЙМ, 1920, 14.01.2026
Заявление Каллас о России вызвало резкую реакцию на Западе
Вчера, 23:09
 
КиевУКРАИНАЗАПАДДмитрий ПесковДуглас МакгрегорООНВСУВасилий Небензя
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала