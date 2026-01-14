В США сделали резкое заявление о завершении конфликта на Украине
Макгрегор: Запад не осознает целей России в украинском кризисе
© РИА Новости | Перейти в медиабанкУничтоженный танк ВСУ в селе у линии соприкосновения на Артемовском направлении
Уничтоженный танк ВСУ в селе у линии соприкосновения на Артемовском направлении. Архивное фото
МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. Западные страны не понимают, к какому результату стремится Россия в конфликте на Украине, заявил бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала "Deep Dive".
"То, чего Россия хочет, — это окончание конфликта и Украина, которая была бы экономически жизнеспособной, стабильной и при этом оставалась украинской: суверенным национальным государством, нейтральным и не враждебным по отношению к России. На этом, по сути, все", — отметил он.
По словам Макгрегора, Запад не готов предоставить России такой итог, поскольку в конфликт вовлечено слишком много сторон, каждая из которых преследует собственные интересы. Эксперт заявил, что они "продолжают кипятить этот коррупционный котел", что приводит к утрате территорий, человеческих ресурсов и экономического потенциала Киева.
"Украина сегодня оказалась в крайне тяжелом положении — куда более сложном, чем я мог бы представить в начале конфликта", — заключил он.
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что провалы на фронте должны подтолкнуть Киев уже сейчас сесть за стол переговоров. Кроме того, постпред России при ООН Василий Небензя указывал, что украинские подразделения несут потери и стремительно теряют боеспособность.
Ранее президент Владимир Путин заявил в интервью India Today, что либо российская армия освободит контролируемые Киевом территории вооруженным путем, либо ВСУ покинут их самостоятельно и прекратят убивать там людей.