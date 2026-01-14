https://1prime.ru/20260114/turtsija-866464293.html
В Турции по умолчанию выдают карты Troy
В Турции по умолчанию выдают карты Troy - 14.01.2026, ПРАЙМ
В Турции по умолчанию выдают карты Troy
Карты турецкой национальной платежной системы Troy теперь выдают по умолчанию не только в государственных, но и в частных банках Турции, даже если клиент... | 14.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-14T06:06+0300
2026-01-14T06:06+0300
2026-01-14T06:06+0300
банки
финансы
турция
visa
mastercard
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866464293.jpg?1768360002
СТАМБУЛ, 14 янв - ПРАЙМ. Карты турецкой национальной платежной системы Troy теперь выдают по умолчанию не только в государственных, но и в частных банках Турции, даже если клиент изначально просит выдать карту Visa, передает корреспондент РИА Новости.
Государственные банки Турции будут выдавать по умолчанию карты национальной платежной системы Troy, а не Visa или Mastercard, следует из указа президента Турции, опубликованного в январе 2025 года в официальном вестнике Resmi Gazete.
Проживающий в Турции россиянин с турецким видом на жительство сообщил РИА Новости, что обратился в частный банк İş Bankası в начале января для открытия счета и получения дебетовой карты. Клиент уточнил, что ему необходима карта Visa, но спустя неделю получил по почте карту местной системы Troy.
С аналогичной ситуацией столкнулась россиянка, обратившаяся в банк Deniz.
В обоих случаях клиенты вернули карты в отделения банков, аннулировали их и подали заявку на карты Visa, после чего смогли получить желаемый ими продукт.
"Ситуация такова, что уже в 70-80% случаев клиенты, впервые открывающие счет не только в государственных, но и в частных банках получают сначала карту Troy, и лишь после аннулирования этой карты могут подать заявку на карту Visa. Кроме того, в случае потери карты банк как правило оформляет новую карту именно системы Troy", - сообщил РИА Новости сотрудник одного из стамбульских отделений İş Bankası и продемонстрировал карту Troy, которую ему лично выдали в другом банке.
Турецкая национальная платежная система Troy начала оказывать услуги в 2016 году, на данный момент карты выпускают 55 банков Турции. В 2023 году она сообщала об увеличении объемов платежей в 32 раза на фоне бойкота систем Visa и Mastercard.
Карты Troy принимают в 185 странах. Общее число выпущенных карт достигло 67 миллионов, через карты системы выполняется до 20% всех платежей в Турции.
турция
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
банки, финансы, турция, visa, mastercard
Банки, Финансы, ТУРЦИЯ, Visa, Mastercard
В Турции по умолчанию выдают карты Troy
Карты Troy теперь выдают по умолчанию в государственных и частных банках Турции
СТАМБУЛ, 14 янв - ПРАЙМ. Карты турецкой национальной платежной системы Troy теперь выдают по умолчанию не только в государственных, но и в частных банках Турции, даже если клиент изначально просит выдать карту Visa, передает корреспондент РИА Новости.
Государственные банки Турции будут выдавать по умолчанию карты национальной платежной системы Troy, а не Visa или Mastercard, следует из указа президента Турции, опубликованного в январе 2025 года в официальном вестнике Resmi Gazete.
Проживающий в Турции россиянин с турецким видом на жительство сообщил РИА Новости, что обратился в частный банк İş Bankası в начале января для открытия счета и получения дебетовой карты. Клиент уточнил, что ему необходима карта Visa, но спустя неделю получил по почте карту местной системы Troy.
С аналогичной ситуацией столкнулась россиянка, обратившаяся в банк Deniz.
В обоих случаях клиенты вернули карты в отделения банков, аннулировали их и подали заявку на карты Visa, после чего смогли получить желаемый ими продукт.
"Ситуация такова, что уже в 70-80% случаев клиенты, впервые открывающие счет не только в государственных, но и в частных банках получают сначала карту Troy, и лишь после аннулирования этой карты могут подать заявку на карту Visa. Кроме того, в случае потери карты банк как правило оформляет новую карту именно системы Troy", - сообщил РИА Новости сотрудник одного из стамбульских отделений İş Bankası и продемонстрировал карту Troy, которую ему лично выдали в другом банке.
Турецкая национальная платежная система Troy начала оказывать услуги в 2016 году, на данный момент карты выпускают 55 банков Турции. В 2023 году она сообщала об увеличении объемов платежей в 32 раза на фоне бойкота систем Visa и Mastercard.
Карты Troy принимают в 185 странах. Общее число выпущенных карт достигло 67 миллионов, через карты системы выполняется до 20% всех платежей в Турции.