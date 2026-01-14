Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
https://1prime.ru/20260114/turtsija-866464293.html
В Турции по умолчанию выдают карты Troy
2026-01-14T06:06+0300
2026-01-14T06:06+0300
СТАМБУЛ, 14 янв - ПРАЙМ. Карты турецкой национальной платежной системы Troy теперь выдают по умолчанию не только в государственных, но и в частных банках Турции, даже если клиент изначально просит выдать карту Visa, передает корреспондент РИА Новости. Государственные банки Турции будут выдавать по умолчанию карты национальной платежной системы Troy, а не Visa или Mastercard, следует из указа президента Турции, опубликованного в январе 2025 года в официальном вестнике Resmi Gazete. Проживающий в Турции россиянин с турецким видом на жительство сообщил РИА Новости, что обратился в частный банк İş Bankası в начале января для открытия счета и получения дебетовой карты. Клиент уточнил, что ему необходима карта Visa, но спустя неделю получил по почте карту местной системы Troy. С аналогичной ситуацией столкнулась россиянка, обратившаяся в банк Deniz. В обоих случаях клиенты вернули карты в отделения банков, аннулировали их и подали заявку на карты Visa, после чего смогли получить желаемый ими продукт. "Ситуация такова, что уже в 70-80% случаев клиенты, впервые открывающие счет не только в государственных, но и в частных банках получают сначала карту Troy, и лишь после аннулирования этой карты могут подать заявку на карту Visa. Кроме того, в случае потери карты банк как правило оформляет новую карту именно системы Troy", - сообщил РИА Новости сотрудник одного из стамбульских отделений İş Bankası и продемонстрировал карту Troy, которую ему лично выдали в другом банке. Турецкая национальная платежная система Troy начала оказывать услуги в 2016 году, на данный момент карты выпускают 55 банков Турции. В 2023 году она сообщала об увеличении объемов платежей в 32 раза на фоне бойкота систем Visa и Mastercard. Карты Troy принимают в 185 странах. Общее число выпущенных карт достигло 67 миллионов, через карты системы выполняется до 20% всех платежей в Турции.
06:06 14.01.2026
 
В Турции по умолчанию выдают карты Troy

Карты Troy теперь выдают по умолчанию в государственных и частных банках Турции

