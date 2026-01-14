https://1prime.ru/20260114/turtsija-866465371.html

В Турции оценили ситуацию с ценами на отдых для российских туристов

В Турции оценили ситуацию с ценами на отдых для российских туристов

2026-01-14

АНКАРА, 14 янв - ПРАЙМ. Отдых в Турции в предстоящем сезоне может оказаться для российских туристов немного дешевле, при этом "шокирующего" уровня цен, вероятно, не будет, такое мнение выразил РИА Новости турецкий экономический обозреватель Мустафа Реджеп Эрчин. Рост раннего бронирования со стороны российских туристов отмечается в турецкой Анталье, на фоне подорожания отдыха они чаще выбирают четырехзвездочные отели, сообщил ранее РИА Новости представитель турсектора, владелец одного из наиболее известных отелей региона Мехмет Уста Бильгинер. По его словам, российские туристы уже адаптировались к постепенному подорожанию отдыха в Турции. "Министр финансов и казначейства Мехмет Шимшек говорит о показателе 19% (прогнозируемой в 2026 году инфляции - ред.), и на этом фоне по сравнению с предыдущими тремя годами ожидается более стабильная динамика цен. Курсы валют, вероятно, будут расти медленнее инфляции, поэтому в валютном выражении этот год может быть для Турции более спокойным по сравнению с прошлым периодом", - сказал собеседник агентства. При этом обозреватель подчеркнул, что с учетом уже сложившегося уровня цен отдых в Турции остается заметно дороже, чем до 2022 года. "Несмотря на это, в нынешнем сезоне туристы не столкнутся с шокирующим уровнем цен", - уверен эксперт. Российские туристы формируют около четверти рынка турецкой Антальи, это по-прежнему крупнейший поток иностранных отдыхающих на курорт, сообщила во вторник газета Dünya со ссылкой на представителя турсектора, гендиректора Cornelia Diamond Golf Spa Resort Зафера Алкая. Министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой ранее сообщал, что Анталья завершила 2025 год с рекордными показателями: город посетили 17 122 548 туристов, что на 1,17% больше, чем годом ранее. Основной поток, по его словам, обеспечили Россия, Германия и Великобритания. Институт статистики Турции (TÜİK) ранее сообщал, что годовая инфляция в стране превысила 30%. Группа независимых экономистов ENAG, в свою очередь, оценила инфляцию в декабре в 2,11%, а по итогам года - в 56,14%. Вице-президент Турции Джевдет Йылмаз заявлял, что правительство намерено вернуть инфляцию к однозначным показателям.

