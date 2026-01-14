Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Объем непредъявленного угля для РЖД в декабре составил 2,4 млн тонн - 14.01.2026
Объем непредъявленного угля для РЖД в декабре составил 2,4 млн тонн
Объем непредъявленного угля для РЖД в декабре составил 2,4 млн тонн - 14.01.2026, ПРАЙМ
Объем непредъявленного угля для РЖД в декабре составил 2,4 млн тонн
Объем непредъявленного угля для перевозки по сети РЖД в декабре 2025 года составил 2,4 миллиона тонн, из них 1 миллион тонн на экспорт, включая 0,6 миллиона... | 14.01.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Объем непредъявленного угля для перевозки по сети РЖД в декабре 2025 года составил 2,4 миллиона тонн, из них 1 миллион тонн на экспорт, включая 0,6 миллиона тонн в восточном направлении, сообщил холдинг со ссылкой на обзор своей "дочки" - Института экономики и развития транспорта (ИЭРТ). &quot;Ухудшение конъюнктуры на рынке угля под конец года немного уменьшило объем инфлированных заявок на перевозку по сравнению с предыдущим месяцем. По данным обзора Института экономики и развития транспорта (ИЭРТ), в декабре 2025 года грузоотправители подали заявки, но фактически не отгрузили 2,4 миллиона тонн угля, в том числе на экспорт - 1 миллион тонн, из них в восточном направлении - 0,6 миллиона тонн&quot;, - говорится в сообщении.В РЖД подчеркнули, что завышение планируемого объема погрузки угольной продукции со стороны одних клиентов ставит в неравные условия других и негативно влияет на общий результат погрузки. Согласовывая заявку, холдинг резервирует мощности под конкретную отправку. Это в свою очередь не дает возможности принимать другие грузы, особенно на тех направлениях, где инфраструктура заполнена на 100%.
15:00 14.01.2026
 
МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Объем непредъявленного угля для перевозки по сети РЖД в декабре 2025 года составил 2,4 миллиона тонн, из них 1 миллион тонн на экспорт, включая 0,6 миллиона тонн в восточном направлении, сообщил холдинг со ссылкой на обзор своей "дочки" - Института экономики и развития транспорта (ИЭРТ).

"Ухудшение конъюнктуры на рынке угля под конец года немного уменьшило объем инфлированных заявок на перевозку по сравнению с предыдущим месяцем. По данным обзора Института экономики и развития транспорта (ИЭРТ), в декабре 2025 года грузоотправители подали заявки, но фактически не отгрузили 2,4 миллиона тонн угля, в том числе на экспорт - 1 миллион тонн, из них в восточном направлении - 0,6 миллиона тонн", - говорится в сообщении.

В РЖД подчеркнули, что завышение планируемого объема погрузки угольной продукции со стороны одних клиентов ставит в неравные условия других и негативно влияет на общий результат погрузки. Согласовывая заявку, холдинг резервирует мощности под конкретную отправку. Это в свою очередь не дает возможности принимать другие грузы, особенно на тех направлениях, где инфраструктура заполнена на 100%.
