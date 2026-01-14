https://1prime.ru/20260114/ukraina-866459422.html
На Украине разоблачили главу одной из фракций Рады
МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) страны разоблачили главу одной из фракций Рады, который предлагал неправомерную выгоду другим депутатам за голосование по законопроектам, сообщают антикоррупционные органы.
"НАБУ и САП разоблачили главу одной из парламентских фракций Верховной рады Украины, предлагавшего неправомерную выгоду ряду членов парламента, принадлежащих к фракциям, которые это лицо не возглавляет, в обмен на голосование "за" или "против" по конкретным законопроектам", - сообщают НАБУ и САП в своих Telegram-каналах.
Имя главы фракции не приводится.
