Telegraph: "коалиция желающих" разругалась из-за вооружения Украины
© Фото : Simon Dawson / No 10 Downing StreetДональд Туск, Владимир Зеленский, Эмманюэль Макрон и Кир Стармер
Дональд Туск, Владимир Зеленский, Эмманюэль Макрон и Кир Стармер. Архивное фото
© Фото : Simon Dawson / No 10 Downing Street
МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. Спустя менее недели после саммита "коалиции желающих" европейские лидеры столкнулись с разногласиями по поддержке Украины, что ставит под угрозу получение Киевом оружия на сумму 90 миллиардов евро, сообщает британская газета Telegraph.
"Франция пытается помешать Украине закупить американское оружие за счет кредита ЕС в размере 90 миллиардов евро. Она хочет, чтобы средства расходовались исключительно в Европе. <…> А Германия и Нидерланды утверждают, что эти условия слишком строгие", — указывается в статье.
"В последней версии плана Европейской комиссии появились жесткие условия для любых попыток Украины приобрести системы у США или других стран. <…> Один из дипломатов ЕС заявил газете, что ЕК "слишком сильно прислушалась к Парижу" и своей позицией "разозлила многих", — сообщается в материале.
В статье подытоживается, что из-за конфликта западных стран Киев в скором времени лишится поставок важных вооружений, таких как зенитные ракетные комплексы Patriot.
Шестого января в Париже состоялась встреча на высшем уровне "коалиции желающих", где обсуждались, в частности, так называемые гарантии безопасности для Украины, включая формирование многонациональных сил.
Официальный представитель МИД Мария Захарова ранее заявила, что дальнейшее финансирование ЕС режима Владимира Зеленского затягивает конфликт и показывает, что мир не является целью Европы. Она подчеркнула, что затраты по кредиту лягут на плечи европейских граждан.