Telegraph: "коалиция желающих" разругалась из-за вооружения Украины

2026-01-14T05:41+0300

МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. Спустя менее недели после саммита "коалиции желающих" европейские лидеры столкнулись с разногласиями по поддержке Украины, что ставит под угрозу получение Киевом оружия на сумму 90 миллиардов евро, сообщает британская газета Telegraph."Франция пытается помешать Украине закупить американское оружие за счет кредита ЕС в размере 90 миллиардов евро. Она хочет, чтобы средства расходовались исключительно в Европе. <…> А Германия и Нидерланды утверждают, что эти условия слишком строгие", — указывается в статье. Издание подчеркивает, что острые разногласия внутри Европы связаны с тем, что в процессе разработки нового плана ЕС касающегося Украины, мнение некоторых стран оказалось проигнорировано."В последней версии плана Европейской комиссии появились жесткие условия для любых попыток Украины приобрести системы у США или других стран. <…> Один из дипломатов ЕС заявил газете, что ЕК "слишком сильно прислушалась к Парижу" и своей позицией "разозлила многих", — сообщается в материале. В статье подытоживается, что из-за конфликта западных стран Киев в скором времени лишится поставок важных вооружений, таких как зенитные ракетные комплексы Patriot. Шестого января в Париже состоялась встреча на высшем уровне "коалиции желающих", где обсуждались, в частности, так называемые гарантии безопасности для Украины, включая формирование многонациональных сил.Официальный представитель МИД Мария Захарова ранее заявила, что дальнейшее финансирование ЕС режима Владимира Зеленского затягивает конфликт и показывает, что мир не является целью Европы. Она подчеркнула, что затраты по кредиту лягут на плечи европейских граждан.

