Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Telegraph: "коалиция желающих" разругалась из-за вооружения Украины - 14.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260114/ukraina-866463438.html
Telegraph: "коалиция желающих" разругалась из-за вооружения Украины
Telegraph: "коалиция желающих" разругалась из-за вооружения Украины - 14.01.2026, ПРАЙМ
Telegraph: "коалиция желающих" разругалась из-за вооружения Украины
Спустя менее недели после саммита "коалиции желающих" европейские лидеры столкнулись с разногласиями по поддержке Украины, что ставит под угрозу получение... | 14.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-14T05:41+0300
2026-01-14T05:41+0300
мировая экономика
украина
мария захарова
ек
мид
владимир зеленский
киев
газ
европа
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/05/11/857671973_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_2993b30c24a3d03cc805e0ee52a76a1c.jpg
МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. Спустя менее недели после саммита "коалиции желающих" европейские лидеры столкнулись с разногласиями по поддержке Украины, что ставит под угрозу получение Киевом оружия на сумму 90 миллиардов евро, сообщает британская газета Telegraph."Франция пытается помешать Украине закупить американское оружие за счет кредита ЕС в размере 90 миллиардов евро. Она хочет, чтобы средства расходовались исключительно в Европе. &lt;…&gt; А Германия и Нидерланды утверждают, что эти условия слишком строгие", — указывается в статье. Издание подчеркивает, что острые разногласия внутри Европы связаны с тем, что в процессе разработки нового плана ЕС касающегося Украины, мнение некоторых стран оказалось проигнорировано."В последней версии плана Европейской комиссии появились жесткие условия для любых попыток Украины приобрести системы у США или других стран. &lt;…&gt; Один из дипломатов ЕС заявил газете, что ЕК "слишком сильно прислушалась к Парижу" и своей позицией "разозлила многих", — сообщается в материале. В статье подытоживается, что из-за конфликта западных стран Киев в скором времени лишится поставок важных вооружений, таких как зенитные ракетные комплексы Patriot. Шестого января в Париже состоялась встреча на высшем уровне "коалиции желающих", где обсуждались, в частности, так называемые гарантии безопасности для Украины, включая формирование многонациональных сил.Официальный представитель МИД Мария Захарова ранее заявила, что дальнейшее финансирование ЕС режима Владимира Зеленского затягивает конфликт и показывает, что мир не является целью Европы. Она подчеркнула, что затраты по кредиту лягут на плечи европейских граждан.
https://1prime.ru/20260114/ukraina-866463283.html
https://1prime.ru/20250831/zelenskiy-861545102.html
украина
киев
европа
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/05/11/857671973_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_a83f62c5df5c04006f611c9be10e8f06.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, украина, мария захарова, ек, мид, владимир зеленский, киев, газ, европа, ес
Мировая экономика, УКРАИНА, Мария Захарова, ЕК, МИД, Владимир Зеленский, Киев, Газ, ЕВРОПА, ЕС
05:41 14.01.2026
 
Telegraph: "коалиция желающих" разругалась из-за вооружения Украины

Telegraph: "коалиция желающих" рискует лишить Украину оружия из-за разногласий

© Фото : Simon Dawson / No 10 Downing StreetДональд Туск, Владимир Зеленский, Эмманюэль Макрон и Кир Стармер
Дональд Туск, Владимир Зеленский, Эмманюэль Макрон и Кир Стармер - ПРАЙМ, 1920, 14.01.2026
Дональд Туск, Владимир Зеленский, Эмманюэль Макрон и Кир Стармер. Архивное фото
© Фото : Simon Dawson / No 10 Downing Street
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. Спустя менее недели после саммита "коалиции желающих" европейские лидеры столкнулись с разногласиями по поддержке Украины, что ставит под угрозу получение Киевом оружия на сумму 90 миллиардов евро, сообщает британская газета Telegraph.
"Франция пытается помешать Украине закупить американское оружие за счет кредита ЕС в размере 90 миллиардов евро. Она хочет, чтобы средства расходовались исключительно в Европе. <…> А Германия и Нидерланды утверждают, что эти условия слишком строгие", — указывается в статье.
Боевая работа расчета гаубицы Мста-С ЦВО на Красноармейском направлении СВО - ПРАЙМ, 1920, 14.01.2026
На Западе признались, что Украина в самом сложном положении за время СВО
05:35
Издание подчеркивает, что острые разногласия внутри Европы связаны с тем, что в процессе разработки нового плана ЕС касающегося Украины, мнение некоторых стран оказалось проигнорировано.
"В последней версии плана Европейской комиссии появились жесткие условия для любых попыток Украины приобрести системы у США или других стран. <…> Один из дипломатов ЕС заявил газете, что ЕК "слишком сильно прислушалась к Парижу" и своей позицией "разозлила многих", — сообщается в материале.
В статье подытоживается, что из-за конфликта западных стран Киев в скором времени лишится поставок важных вооружений, таких как зенитные ракетные комплексы Patriot.
Шестого января в Париже состоялась встреча на высшем уровне "коалиции желающих", где обсуждались, в частности, так называемые гарантии безопасности для Украины, включая формирование многонациональных сил.
Официальный представитель МИД Мария Захарова ранее заявила, что дальнейшее финансирование ЕС режима Владимира Зеленского затягивает конфликт и показывает, что мир не является целью Европы. Она подчеркнула, что затраты по кредиту лягут на плечи европейских граждан.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 31.08.2025
"Коалиция дрессировщиков": в Киеве объяснили, что ЕС сделал с Зеленским
31 августа 2025, 22:55
 
Мировая экономикаУКРАИНАМария ЗахароваЕКМИДВладимир ЗеленскийКиевГазЕВРОПАЕС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала