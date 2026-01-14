https://1prime.ru/20260114/ukraina-866484275.html

ЕК назвала условия выдачи кредита Украине на 90 миллиардов евро

ЕК назвала условия выдачи кредита Украине на 90 миллиардов евро - 14.01.2026, ПРАЙМ

ЕК назвала условия выдачи кредита Украине на 90 миллиардов евро

Кредит Киеву от Евросоюза на 90 миллиардов евро будет доступен только при соблюдении условия борьбы с коррупцией на Украине, заявила глава Еврокомиссии Урсула... | 14.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-14T14:15+0300

2026-01-14T14:15+0300

2026-01-14T14:15+0300

финансы

мировая экономика

украина

киев

бельгия

урсула фон дер ляйен

ес

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/0d/864504107_683:433:2518:1465_1920x0_80_0_0_439b5083c22c89ef4b05a7859ffeb04a.jpg

БРЮССЕЛЬ, 14 янв – ПРАЙМ. Кредит Киеву от Евросоюза на 90 миллиардов евро будет доступен только при соблюдении условия борьбы с коррупцией на Украине, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в среду. Решение о совместном займе стран ЕС на сумму примерно 90 миллиардов евро, чтобы покрыть финансовые потребности Украины на 2026 и 2027 годы, было принято на саммите ЕС в декабре прошлого года. Тогда Бельгия смогла заблокировать решение об использовании для этих нужд замороженных российских активов. "Инвестиции обусловлены проведением реформ, направленных на сближение Украины с членством в Европейском союзе. Это включает приверженность Украины сильным демократическим процессам, верховенству права и мерам по борьбе с коррупцией. Эти условия являются непреложными для любой финансовой поддержки. Речь идет о наших принципах - инвестиции и реформы должны обеспечить продвижение Украины по пути вступления в Европейский союз", - сказала фон дер Ляйен.Еврокомиссии было поручено разработать правовые акты, которые определят условия выдачи кредита, а также механизм кредитования. Ранее в Еврокомиссии заявили, что планируют начать первые выплаты Киеву из этого кредита уже в начале второго квартала этого года, если соответствующий механизм будет утвержден странами Евросоюза.

https://1prime.ru/20251220/raskhody-865758226.html

украина

киев

бельгия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, мировая экономика, украина, киев, бельгия, урсула фон дер ляйен, ес