14.01.2026
ЕК назвала условия выдачи кредита Украине на 90 миллиардов евро
ЕК назвала условия выдачи кредита Украине на 90 миллиардов евро
ЕК назвала условия выдачи кредита Украине на 90 миллиардов евро
Кредит Киеву от Евросоюза на 90 миллиардов евро будет доступен только при соблюдении условия борьбы с коррупцией на Украине, заявила глава Еврокомиссии Урсула... | 14.01.2026, ПРАЙМ
БРЮССЕЛЬ, 14 янв – ПРАЙМ. Кредит Киеву от Евросоюза на 90 миллиардов евро будет доступен только при соблюдении условия борьбы с коррупцией на Украине, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в среду. Решение о совместном займе стран ЕС на сумму примерно 90 миллиардов евро, чтобы покрыть финансовые потребности Украины на 2026 и 2027 годы, было принято на саммите ЕС в декабре прошлого года. Тогда Бельгия смогла заблокировать решение об использовании для этих нужд замороженных российских активов. &quot;Инвестиции обусловлены проведением реформ, направленных на сближение Украины с членством в Европейском союзе. Это включает приверженность Украины сильным демократическим процессам, верховенству права и мерам по борьбе с коррупцией. Эти условия являются непреложными для любой финансовой поддержки. Речь идет о наших принципах - инвестиции и реформы должны обеспечить продвижение Украины по пути вступления в Европейский союз&quot;, - сказала фон дер Ляйен.Еврокомиссии было поручено разработать правовые акты, которые определят условия выдачи кредита, а также механизм кредитования. Ранее в Еврокомиссии заявили, что планируют начать первые выплаты Киеву из этого кредита уже в начале второго квартала этого года, если соответствующий механизм будет утвержден странами Евросоюза.
14:15 14.01.2026
 
ЕК назвала условия выдачи кредита Украине на 90 миллиардов евро

Глава ЕК фон дер Ляйен: кредит Украине в €90 млрд будет дан только при борьбе с коррупцией

© AP Photo / Virginia MayoПредседатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - ПРАЙМ, 1920, 14.01.2026
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
© AP Photo / Virginia Mayo
БРЮССЕЛЬ, 14 янв – ПРАЙМ. Кредит Киеву от Евросоюза на 90 миллиардов евро будет доступен только при соблюдении условия борьбы с коррупцией на Украине, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в среду.
Решение о совместном займе стран ЕС на сумму примерно 90 миллиардов евро, чтобы покрыть финансовые потребности Украины на 2026 и 2027 годы, было принято на саммите ЕС в декабре прошлого года. Тогда Бельгия смогла заблокировать решение об использовании для этих нужд замороженных российских активов.

"Инвестиции обусловлены проведением реформ, направленных на сближение Украины с членством в Европейском союзе. Это включает приверженность Украины сильным демократическим процессам, верховенству права и мерам по борьбе с коррупцией. Эти условия являются непреложными для любой финансовой поддержки. Речь идет о наших принципах - инвестиции и реформы должны обеспечить продвижение Украины по пути вступления в Европейский союз", - сказала фон дер Ляйен.

Еврокомиссии было поручено разработать правовые акты, которые определят условия выдачи кредита, а также механизм кредитования.
Ранее в Еврокомиссии заявили, что планируют начать первые выплаты Киеву из этого кредита уже в начале второго квартала этого года, если соответствующий механизм будет утвержден странами Евросоюза.
Флаги ЕС в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 20.12.2025
"Атака отложена". В Европе раскрыли, кто заплатит за кредит Киеву
20 декабря 2025, 23:30
 
