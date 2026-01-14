https://1prime.ru/20260114/ukraina-866490412.html

В ЕК заявили, что кредит Украине даст импульс европейскому ВПК

В ЕК заявили, что кредит Украине даст импульс европейскому ВПК - 14.01.2026, ПРАЙМ

В ЕК заявили, что кредит Украине даст импульс европейскому ВПК

Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис на пресс-конференции заявил, что кредит ЕС Украине в размере 90 миллиардов евро даст значительный импульс... | 14.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-14T15:38+0300

2026-01-14T15:38+0300

2026-01-14T15:38+0300

финансы

мировая экономика

украина

бельгия

европа

ес

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/13/860941219_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_4b299b7dc09e39ffd953c7f0bdc29c66.jpg

БРЮССЕЛЬ, 14 янв – ПРАЙМ. Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис на пресс-конференции заявил, что кредит ЕС Украине в размере 90 миллиардов евро даст значительный импульс европейскому военно-промышленному комплексу. Решение о совместном займе стран ЕС на сумму 90 миллиардов евро, чтобы покрыть финансовые потребности Украины на 2026 и 2027 годы, было принято на саммите ЕС в декабре 2025 года. Тогда Бельгия смогла заблокировать решение об использовании для этих нужд замороженных российских активов. Из этой суммы 60 миллиардов евро планируется потратить на военную помощь, приоритет установлен для вооружений из стран Европы. "60 миллиардов евро, индивидуально выделенные для поддержки оборонных усилий Украины, позволят Украине получить оборудование, необходимое для защиты, и в то же время дадут очень значительный импульс быстро развивающимся европейской и украинской оборонным отраслям", - сказал он.

https://1prime.ru/20260114/ukraina-866484275.html

украина

бельгия

европа

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, мировая экономика, украина, бельгия, европа, ес