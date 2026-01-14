https://1prime.ru/20260114/ukraina-866490412.html
В ЕК заявили, что кредит Украине даст импульс европейскому ВПК
2026-01-14T15:38+0300
БРЮССЕЛЬ, 14 янв – ПРАЙМ. Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис на пресс-конференции заявил, что кредит ЕС Украине в размере 90 миллиардов евро даст значительный импульс европейскому военно-промышленному комплексу. Решение о совместном займе стран ЕС на сумму 90 миллиардов евро, чтобы покрыть финансовые потребности Украины на 2026 и 2027 годы, было принято на саммите ЕС в декабре 2025 года. Тогда Бельгия смогла заблокировать решение об использовании для этих нужд замороженных российских активов. Из этой суммы 60 миллиардов евро планируется потратить на военную помощь, приоритет установлен для вооружений из стран Европы. "60 миллиардов евро, индивидуально выделенные для поддержки оборонных усилий Украины, позволят Украине получить оборудование, необходимое для защиты, и в то же время дадут очень значительный импульс быстро развивающимся европейской и украинской оборонным отраслям", - сказал он.
