"Угрозы и унижения". СМИ сообщили о расколе в ЕС из-за кредита для Украины - 14.01.2026
"Угрозы и унижения". СМИ сообщили о расколе в ЕС из-за кредита для Украины
"Угрозы и унижения". СМИ сообщили о расколе в ЕС из-за кредита для Украины - 14.01.2026, ПРАЙМ
"Угрозы и унижения". СМИ сообщили о расколе в ЕС из-за кредита для Украины
В странах Евросоюза возникли разногласия по поводу того, как Украина может распоряжаться кредитом, выделенным для закупки вооружения, сообщает испанское издание | 14.01.2026, ПРАЙМ
мировая экономика
украина
франция
германия
урсула фон дер ляйен
нато
ес
сергей лавров
мировая экономика, украина, франция, германия, урсула фон дер ляйен, нато, ес, сергей лавров
Мировая экономика, УКРАИНА, ФРАНЦИЯ, ГЕРМАНИЯ, Урсула фон дер Ляйен, НАТО, ЕС, Сергей Лавров
22:38 14.01.2026
 
"Угрозы и унижения". СМИ сообщили о расколе в ЕС из-за кредита для Украины

Público: в странах Евросоюза произошел раскол из-за кредита для Украины

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкГосударственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза - ПРАЙМ, 1920, 14.01.2026
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. В странах Евросоюза возникли разногласия по поводу того, как Украина может распоряжаться кредитом, выделенным для закупки вооружения, сообщает испанское издание Público.
"На этот раз разногласия между двумя наиболее влиятельными государствами ЕСГерманией и Францией — возникли в связи с вопросом о том, как Украина может использовать 90 миллиардов евро, которые Европейский союз намерен выделить ей весной в виде кредитов", — говорится в публикации.
Как отмечается, группа стран под руководством Германии настаивает на том, чтобы Киев имел возможность использовать эти средства для приобретения оружия, произведенного в США. Франция, напротив, убеждена, что кредит необходимо направить исключительно на покупку продукции европейских производителей вооружений, так как это позволит укрепить военную индустрию ЕС и повысит его независимость в сфере обороны.
"Несмотря на постоянные угрозы и унижения со стороны Трампа в адрес Евросоюза, позиция Франции не находит поддержки у Европейской комиссии, которую возглавляет консервативная немка Урсула фон дер Ляйен", — отмечается в материале.
С точки зрения России, поставки вооружений Украине препятствуют урегулированию конфликта, напрямую вовлекают страны НАТО в происходящее и представляют собой "игру с огнем". Министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркивал, что любые грузы, содержащие оружие для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что насыщение Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативные последствия.
Николай Азаров - ПРАЙМ, 1920, 14.01.2026
"Где деньги?" Азаров резко отреагировал на новый шаг Евросоюза
Заголовок открываемого материала