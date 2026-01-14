https://1prime.ru/20260114/ukraina-866504780.html

"Угрозы и унижения". СМИ сообщили о расколе в ЕС из-за кредита для Украины

МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. В странах Евросоюза возникли разногласия по поводу того, как Украина может распоряжаться кредитом, выделенным для закупки вооружения, сообщает испанское издание Público. "На этот раз разногласия между двумя наиболее влиятельными государствами ЕС — Германией и Францией — возникли в связи с вопросом о том, как Украина может использовать 90 миллиардов евро, которые Европейский союз намерен выделить ей весной в виде кредитов", — говорится в публикации. Как отмечается, группа стран под руководством Германии настаивает на том, чтобы Киев имел возможность использовать эти средства для приобретения оружия, произведенного в США. Франция, напротив, убеждена, что кредит необходимо направить исключительно на покупку продукции европейских производителей вооружений, так как это позволит укрепить военную индустрию ЕС и повысит его независимость в сфере обороны. "Несмотря на постоянные угрозы и унижения со стороны Трампа в адрес Евросоюза, позиция Франции не находит поддержки у Европейской комиссии, которую возглавляет консервативная немка Урсула фон дер Ляйен", — отмечается в материале. С точки зрения России, поставки вооружений Украине препятствуют урегулированию конфликта, напрямую вовлекают страны НАТО в происходящее и представляют собой "игру с огнем". Министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркивал, что любые грузы, содержащие оружие для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что насыщение Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативные последствия.

