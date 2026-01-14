Россия и Намибия обсудили перспективы совместной работы по урану

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
https://1prime.ru/20260114/uran-866474075.html
2026-01-14T10:59+0300
2026-01-14T10:59+0300
россия
газ
намибия
росатом
МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Россия и Намибия обсудили перспективы совместной работы по урановым месторождениям, сообщил "Росатом". &quot;Тринадцатого января 2026 года состоялась встреча заместителя генерального директора по международной деятельности госкорпорации &quot;Росатом&quot; Николая Спасского с министром международных отношений и торговли Республики Намибия Сельмой Ашипалой-Мусавьи в рамках ее визита в Россию. В ходе совещания обсуждались перспективы сотрудничества в сфере мирного использования атомной энергии, включая совместную работу по урановым месторождениям&quot;, - говорится в сообщении госкорпорации.
россия, газ, намибия, росатом
РОССИЯ, Газ, НАМИБИЯ, Росатом
10:59 14.01.2026
 
МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Россия и Намибия обсудили перспективы совместной работы по урановым месторождениям, сообщил "Росатом".

"Тринадцатого января 2026 года состоялась встреча заместителя генерального директора по международной деятельности госкорпорации "Росатом" Николая Спасского с министром международных отношений и торговли Республики Намибия Сельмой Ашипалой-Мусавьи в рамках ее визита в Россию. В ходе совещания обсуждались перспективы сотрудничества в сфере мирного использования атомной энергии, включая совместную работу по урановым месторождениям", - говорится в сообщении госкорпорации.

РОССИЯГазНАМИБИЯРосатом
 
 
