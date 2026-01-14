https://1prime.ru/20260114/uran-866474075.html

Россия и Намибия обсудили перспективы совместной работы по урану

МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Россия и Намибия обсудили перспективы совместной работы по урановым месторождениям, сообщил "Росатом". "Тринадцатого января 2026 года состоялась встреча заместителя генерального директора по международной деятельности госкорпорации "Росатом" Николая Спасского с министром международных отношений и торговли Республики Намибия Сельмой Ашипалой-Мусавьи в рамках ее визита в Россию. В ходе совещания обсуждались перспективы сотрудничества в сфере мирного использования атомной энергии, включая совместную работу по урановым месторождениям", - говорится в сообщении госкорпорации.

