Россия и Намибия обсудили перспективы совместной работы по урану
Россия и Намибия обсудили перспективы совместной работы по урану
2026-01-14T10:59+0300
МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Россия и Намибия обсудили перспективы совместной работы по урановым месторождениям, сообщил "Росатом". "Тринадцатого января 2026 года состоялась встреча заместителя генерального директора по международной деятельности госкорпорации "Росатом" Николая Спасского с министром международных отношений и торговли Республики Намибия Сельмой Ашипалой-Мусавьи в рамках ее визита в Россию. В ходе совещания обсуждались перспективы сотрудничества в сфере мирного использования атомной энергии, включая совместную работу по урановым месторождениям", - говорится в сообщении госкорпорации.
