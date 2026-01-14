https://1prime.ru/20260114/uzbekistan-866482419.html

Россия осталась главным поставщиком шоколада в Узбекистан в 2025 году

Россия осталась главным поставщиком шоколада в Узбекистан в 2025 году - 14.01.2026, ПРАЙМ

Россия осталась главным поставщиком шоколада в Узбекистан в 2025 году

Узбекистан в январе-ноябре 2025 года снизил импорт шоколада на 19,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 19,1 тысячи тонн, компании из России... | 14.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-14T13:30+0300

2026-01-14T13:30+0300

2026-01-14T13:30+0300

бизнес

россия

узбекистан

нидерланды

украина

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/19/859918800_0:65:3413:1985_1920x0_80_0_0_b5780f5ee08a0422178da1aa7e4e8f41.jpg

ТАШКЕНТ, 14 янв – ПРАЙМ. Узбекистан в январе-ноябре 2025 года снизил импорт шоколада на 19,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 19,1 тысячи тонн, компании из России остаются главным поставщиками этого продукта на узбекский рынок – 14 тысяч тонн, следует из данных национального комитета по статистике республики. По данным статведомства, в январе-ноябре 2025 года импорт Узбекистаном шоколада и шоколадных изделий снизился на 19,9%, до 19,1 тысячи тонн, а в стоимостном значении – до 66,2 миллиона долларов. "Страны, поставившие больше всего шоколада и шоколадных изделий в Узбекистан за 11 месяцев 2025 года: Россия – 14 тысяч тонн", - говорится в сообщении, размещенном на сайте статведомства. Динамика поставок не приводится.По данным статведомства, Россия сохранила первое место среди стран, откуда Узбекистан импортировал шоколад – 73,3% от всех поставок из-за рубежа. В тройку основных поставщиков также вошли Нидерланды (1,4 тысячи тонн) и Украина (893,1 тонны).

https://1prime.ru/20260106/import-866243711.html

узбекистан

нидерланды

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, узбекистан, нидерланды, украина