Россия осталась главным поставщиком шоколада в Узбекистан в 2025 году - 14.01.2026
Россия осталась главным поставщиком шоколада в Узбекистан в 2025 году
2026-01-14T13:30+0300
2026-01-14T13:30+0300
ТАШКЕНТ, 14 янв – ПРАЙМ. Узбекистан в январе-ноябре 2025 года снизил импорт шоколада на 19,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 19,1 тысячи тонн, компании из России остаются главным поставщиками этого продукта на узбекский рынок – 14 тысяч тонн, следует из данных национального комитета по статистике республики. По данным статведомства, в январе-ноябре 2025 года импорт Узбекистаном шоколада и шоколадных изделий снизился на 19,9%, до 19,1 тысячи тонн, а в стоимостном значении – до 66,2 миллиона долларов. &quot;Страны, поставившие больше всего шоколада и шоколадных изделий в Узбекистан за 11 месяцев 2025 года: Россия – 14 тысяч тонн&quot;, - говорится в сообщении, размещенном на сайте статведомства. Динамика поставок не приводится.По данным статведомства, Россия сохранила первое место среди стран, откуда Узбекистан импортировал шоколад – 73,3% от всех поставок из-за рубежа. В тройку основных поставщиков также вошли Нидерланды (1,4 тысячи тонн) и Украина (893,1 тонны).
13:30 14.01.2026
 
Россия осталась главным поставщиком шоколада в Узбекистан в 2025 году

© РИА Новости . Виталий Аньков
Производство шоколадных конфет
Производство шоколадных конфет. Архивное фото
© РИА Новости . Виталий Аньков
ТАШКЕНТ, 14 янв – ПРАЙМ. Узбекистан в январе-ноябре 2025 года снизил импорт шоколада на 19,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 19,1 тысячи тонн, компании из России остаются главным поставщиками этого продукта на узбекский рынок – 14 тысяч тонн, следует из данных национального комитета по статистике республики.
По данным статведомства, в январе-ноябре 2025 года импорт Узбекистаном шоколада и шоколадных изделий снизился на 19,9%, до 19,1 тысячи тонн, а в стоимостном значении – до 66,2 миллиона долларов.

"Страны, поставившие больше всего шоколада и шоколадных изделий в Узбекистан за 11 месяцев 2025 года: Россия – 14 тысяч тонн", - говорится в сообщении, размещенном на сайте статведомства. Динамика поставок не приводится.

По данным статведомства, Россия сохранила первое место среди стран, откуда Узбекистан импортировал шоколад – 73,3% от всех поставок из-за рубежа. В тройку основных поставщиков также вошли Нидерланды (1,4 тысячи тонн) и Украина (893,1 тонны).
На линии по выпуску шоколадных конфет
Названы страны, импортировавшие больше всего российского шоколада
6 января, 09:35
 
