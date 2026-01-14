https://1prime.ru/20260114/vef-866491224.html

Борьба в экономике будет сложнее, чем вооруженные конфликты, заявили в ВЭФ

2026-01-14T16:19+0300

экономика

мировая экономика

вэф

ЖЕНЕВА, 14 янв – ПРАЙМ. Экономическое противостояние между странами в 2026 году будет представлять больший риск, чем вооруженные конфликты, следует из доклада экспертов Всемирного экономического форума (ВЭФ). "Снижение доверия, уменьшение прозрачности и уважения к верховенству права, наряду с усилением протекционизма угрожают международным отношениям, торговле и инвестициям и повышают вероятность конфликтов. Геоэкономическая конфронтация отмечена в качестве главного риска, наиболее вероятно способного спровоцировать существенный глобальный кризис в 2026 году", - говорится в докладе, опубликованном на сайте ВЭФ в среду. Так, 18% опрошенных для доклада экспертов считают "геоэкономическое противостояние" главной угрозой, 14% видят ее в вооруженных конфликтах. При этом, согласно экспертам ВЭФ, экономические конфронтации являются долгосрочной угрозой международным отношениям, эта тенденция продолжится как минимум до 2028 года. Аналитики также указывают на риски, связанные с экономическим спадом, ростом инфляции и "лопнувшим пузырем активов". Согласно ВЭФ, также "бесконтрольно" растут технологические риски. Дезинформация, кибербезопасность, негативные последствия развития ИИ значительно поднялись в рейтинге рисков. "Технологические разработки и инновации открывают новые возможности, обладающие огромным потенциалом преимуществ в самых разных областях - от здравоохранения и образования до сельского хозяйства и инфраструктуры, но также порождают новые риски в различных сферах, от рынков труда до целостности информации и автономных систем вооружения", - говорится в докладе. Всемирный экономический форум (ВЭФ) пройдет в швейцарском Давосе с 19 по 23 января.

