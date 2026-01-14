https://1prime.ru/20260114/vezd-866464225.html

Россия передала Вьетнаму проект соглашения о групповом безвизе

Россия передала Вьетнаму проект соглашения о групповом безвизе - 14.01.2026, ПРАЙМ

Россия передала Вьетнаму проект соглашения о групповом безвизе

Въезд туристических групп из Вьетнама в Россию может стать безвизовым, проект такого соглашения передан вьетнамской стороне, заявил в интервью РИА Новости... | 14.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-14T06:06+0300

2026-01-14T06:06+0300

2026-01-14T07:23+0300

туризм

бизнес

россия

вьетнам

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866464225.jpg?1768364620

МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Въезд туристических групп из Вьетнама в Россию может стать безвизовым, проект такого соглашения передан вьетнамской стороне, заявил в интервью РИА Новости директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития России Никита Кондратьев. "Мы сейчас Вьетнаму передали текст документа по групповому безвизу, надеемся, что коллеги быстро среагируют, интерес был с их стороны", - сказал директор департамента. Российские туристы могут въехать во Вьетнам без виз на 45 дней. Вьетнамским туристам сейчас для въезда в Россию необходима виза.

вьетнам

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

туризм, бизнес, россия, вьетнам