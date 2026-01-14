Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия передала Вьетнаму проект соглашения о групповом безвизе - 14.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260114/vezd-866464225.html
Россия передала Вьетнаму проект соглашения о групповом безвизе
Россия передала Вьетнаму проект соглашения о групповом безвизе - 14.01.2026, ПРАЙМ
Россия передала Вьетнаму проект соглашения о групповом безвизе
Въезд туристических групп из Вьетнама в Россию может стать безвизовым, проект такого соглашения передан вьетнамской стороне, заявил в интервью РИА Новости... | 14.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-14T06:06+0300
2026-01-14T07:23+0300
туризм
бизнес
россия
вьетнам
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866464225.jpg?1768364620
МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Въезд туристических групп из Вьетнама в Россию может стать безвизовым, проект такого соглашения передан вьетнамской стороне, заявил в интервью РИА Новости директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития России Никита Кондратьев. "Мы сейчас Вьетнаму передали текст документа по групповому безвизу, надеемся, что коллеги быстро среагируют, интерес был с их стороны", - сказал директор департамента. Российские туристы могут въехать во Вьетнам без виз на 45 дней. Вьетнамским туристам сейчас для въезда в Россию необходима виза.
вьетнам
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
туризм, бизнес, россия, вьетнам
Туризм, Бизнес, РОССИЯ, ВЬЕТНАМ
06:06 14.01.2026 (обновлено: 07:23 14.01.2026)
 
Россия передала Вьетнаму проект соглашения о групповом безвизе

РИА Новости: въезд туристических групп из Вьетнама в Россию может стать безвизовым

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Въезд туристических групп из Вьетнама в Россию может стать безвизовым, проект такого соглашения передан вьетнамской стороне, заявил в интервью РИА Новости директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития России Никита Кондратьев.
"Мы сейчас Вьетнаму передали текст документа по групповому безвизу, надеемся, что коллеги быстро среагируют, интерес был с их стороны", - сказал директор департамента.
Российские туристы могут въехать во Вьетнам без виз на 45 дней. Вьетнамским туристам сейчас для въезда в Россию необходима виза.
 
ТуризмБизнесРОССИЯВЬЕТНАМ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала