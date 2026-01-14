https://1prime.ru/20260114/vezd-866464225.html
Россия передала Вьетнаму проект соглашения о групповом безвизе
Россия передала Вьетнаму проект соглашения о групповом безвизе - 14.01.2026, ПРАЙМ
Россия передала Вьетнаму проект соглашения о групповом безвизе
Въезд туристических групп из Вьетнама в Россию может стать безвизовым, проект такого соглашения передан вьетнамской стороне, заявил в интервью РИА Новости... | 14.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-14T06:06+0300
2026-01-14T06:06+0300
2026-01-14T07:23+0300
туризм
бизнес
россия
вьетнам
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866464225.jpg?1768364620
МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Въезд туристических групп из Вьетнама в Россию может стать безвизовым, проект такого соглашения передан вьетнамской стороне, заявил в интервью РИА Новости директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития России Никита Кондратьев. "Мы сейчас Вьетнаму передали текст документа по групповому безвизу, надеемся, что коллеги быстро среагируют, интерес был с их стороны", - сказал директор департамента. Российские туристы могут въехать во Вьетнам без виз на 45 дней. Вьетнамским туристам сейчас для въезда в Россию необходима виза.
вьетнам
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, бизнес, россия, вьетнам
Туризм, Бизнес, РОССИЯ, ВЬЕТНАМ
Россия передала Вьетнаму проект соглашения о групповом безвизе
РИА Новости: въезд туристических групп из Вьетнама в Россию может стать безвизовым
МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Въезд туристических групп из Вьетнама в Россию может стать безвизовым, проект такого соглашения передан вьетнамской стороне, заявил в интервью РИА Новости директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития России Никита Кондратьев.
"Мы сейчас Вьетнаму передали текст документа по групповому безвизу, надеемся, что коллеги быстро среагируют, интерес был с их стороны", - сказал директор департамента.
Российские туристы могут въехать во Вьетнам без виз на 45 дней. Вьетнамским туристам сейчас для въезда в Россию необходима виза.