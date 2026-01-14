https://1prime.ru/20260114/vtb-866474802.html

Выдачи ипотеки в России сократились в 2025 году

МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. По предварительным данным ВТБ, выдачи ипотеки в России в 2025 году сократились на 9% по сравнению с предыдущим годом, составив более 4,3 триллиона рублей, сообщает пресс-служба банка. "По предварительным оценкам ВТБ, по итогам 2025 года российские банки выдали более 4,3 триллиона рублей на покупку жилья в ипотеку. Во втором полугодии продажи резко ускорились, более чем на 40% превысив результат аналогичного периода 2024 года. Этот импульс, усиленный декабрьским пиком, позволил резко затормозить сокращение рынка в годовом выражении до 9% и обозначил завершение фазы адаптации рынка", - говорится в сообщении. По оценкам ВТБ, по итогам июля-декабря прошлого года общерыночные выдачи ипотеки приблизились к 2,9 триллиона рублей, что более чем на 90% превысило результат первого полугодия. В декабре продажи достигли пика за полтора года - 735 миллиардов рублей. Это было обусловлено всплеском активности россиян на фоне ожидаемых изменений в условиях "семейной ипотеки" с 2026 года. Выдачи в декабре на 48% превзошли показатели ноября и в 2,6 раза - декабря 2024 года. Отмечается, что основным драйвером спроса в 2025 году оставались льготные государственные программы. Их доля, по оценкам ВТБ, по итогам года составила 79%. При этом в декабре на фоне ажиотажного спроса заемщиков на семейную ипотеку доля господдержки достигла рекордных 88%, превзойдя исторический максимум, зафиксированный в июне 2024 года перед окончанием массовой господдержки (87,5%). "Рынок ипотеки в 2025 году уверенно завершил фазу адаптации, и в 2026-м мы ожидаем его роста. По нашим оценкам, продажи могут увеличиться примерно на четверть - драйвером станет дальнейшее снижение ключевой ставки. При этом мы прогнозируем движение к большей сбалансированности: соотношение льготных и рыночных программ может приблизиться к паритету. Это основа для здорового и устойчивого развития рынка", - отметил старший вице-президент ВТБ Алексей Охорзин.

