Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ВТБ рассказал о новом виде мошенничества с обновлением сим-карты - 14.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Экономическое преступление - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Мошенничество
https://1prime.ru/20260114/vtb-866499961.html
ВТБ рассказал о новом виде мошенничества с обновлением сим-карты
ВТБ рассказал о новом виде мошенничества с обновлением сим-карты - 14.01.2026, ПРАЙМ
ВТБ рассказал о новом виде мошенничества с обновлением сим-карты
Мошенники звонят россиянам под видом сотрудников сотовых операторов и предлагают обновить сим-карту, сообщает ВТБ в Telegram-канале. | 14.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-14T20:31+0300
2026-01-14T20:31+0300
мошенничество
финансы
банки
технологии
втб
https://cdnn.1prime.ru/img/77113/19/771131910_0:67:1500:911_1920x0_80_0_0_3fd2b6f3b05390a5029debf2bed5e9da.jpg
МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Мошенники звонят россиянам под видом сотрудников сотовых операторов и предлагают обновить сим-карту, сообщает ВТБ в Telegram-канале. "Как работает схема: мошенники звонят под видом сотрудников сотовых операторов и спрашивают о сбоях связи, затем предлагают обновить сим-карту, чтобы улучшить сигнал. Для этого просят скачать приложение", - рассказывает банк. В результате злоумышленники получают контроль над устройством и могут зайти в онлайн-банк. Кредитная организация рекомендует не скачивать приложения по просьбе звонящего, не давать программам доступ к экрану и контактам. "Будьте начеку и не доверяйте незнакомцам в телефоне", - призывает ВТБ.
https://1prime.ru/20260114/turoperatory-866468590.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/77113/19/771131910_73:0:1406:1000_1920x0_80_0_0_8f68bb49bb56ef70bcd1f16649bc954b.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, банки, технологии, втб
Мошенничество, Финансы, Банки, Технологии, ВТБ
20:31 14.01.2026
 
ВТБ рассказал о новом виде мошенничества с обновлением сим-карты

В ВТБ рассказали о новом виде мошенничества с обновлением сим-карты

© fotolia.com / ScanrailСим карты
Сим карты - ПРАЙМ, 1920, 14.01.2026
Сим карты. Архивное фото
© fotolia.com / Scanrail
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Мошенники звонят россиянам под видом сотрудников сотовых операторов и предлагают обновить сим-карту, сообщает ВТБ в Telegram-канале.
"Как работает схема: мошенники звонят под видом сотрудников сотовых операторов и спрашивают о сбоях связи, затем предлагают обновить сим-карту, чтобы улучшить сигнал. Для этого просят скачать приложение", - рассказывает банк.
В результате злоумышленники получают контроль над устройством и могут зайти в онлайн-банк.
Кредитная организация рекомендует не скачивать приложения по просьбе звонящего, не давать программам доступ к экрану и контактам.
"Будьте начеку и не доверяйте незнакомцам в телефоне", - призывает ВТБ.
Работа за компьютером - ПРАЙМ, 1920, 14.01.2026
Эксперт рассказала, как защититься от мошенников при выборе туроператора
09:20
 
МошенничествоФинансыБанкиТехнологииВТБ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала