https://1prime.ru/20260114/vtb-866499961.html

ВТБ рассказал о новом виде мошенничества с обновлением сим-карты

ВТБ рассказал о новом виде мошенничества с обновлением сим-карты - 14.01.2026, ПРАЙМ

ВТБ рассказал о новом виде мошенничества с обновлением сим-карты

Мошенники звонят россиянам под видом сотрудников сотовых операторов и предлагают обновить сим-карту, сообщает ВТБ в Telegram-канале. | 14.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-14T20:31+0300

2026-01-14T20:31+0300

2026-01-14T20:31+0300

мошенничество

финансы

банки

технологии

втб

https://cdnn.1prime.ru/img/77113/19/771131910_0:67:1500:911_1920x0_80_0_0_3fd2b6f3b05390a5029debf2bed5e9da.jpg

МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Мошенники звонят россиянам под видом сотрудников сотовых операторов и предлагают обновить сим-карту, сообщает ВТБ в Telegram-канале. "Как работает схема: мошенники звонят под видом сотрудников сотовых операторов и спрашивают о сбоях связи, затем предлагают обновить сим-карту, чтобы улучшить сигнал. Для этого просят скачать приложение", - рассказывает банк. В результате злоумышленники получают контроль над устройством и могут зайти в онлайн-банк. Кредитная организация рекомендует не скачивать приложения по просьбе звонящего, не давать программам доступ к экрану и контактам. "Будьте начеку и не доверяйте незнакомцам в телефоне", - призывает ВТБ.

https://1prime.ru/20260114/turoperatory-866468590.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, банки, технологии, втб