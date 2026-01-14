https://1prime.ru/20260114/vtb-866499961.html
ВТБ рассказал о новом виде мошенничества с обновлением сим-карты
2026-01-14T20:31+0300
2026-01-14T20:31+0300
2026-01-14T20:31+0300
МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Мошенники звонят россиянам под видом сотрудников сотовых операторов и предлагают обновить сим-карту, сообщает ВТБ в Telegram-канале. "Как работает схема: мошенники звонят под видом сотрудников сотовых операторов и спрашивают о сбоях связи, затем предлагают обновить сим-карту, чтобы улучшить сигнал. Для этого просят скачать приложение", - рассказывает банк. В результате злоумышленники получают контроль над устройством и могут зайти в онлайн-банк. Кредитная организация рекомендует не скачивать приложения по просьбе звонящего, не давать программам доступ к экрану и контактам. "Будьте начеку и не доверяйте незнакомцам в телефоне", - призывает ВТБ.
МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Мошенники звонят россиянам под видом сотрудников сотовых операторов и предлагают обновить сим-карту, сообщает ВТБ в Telegram-канале.
"Как работает схема: мошенники звонят под видом сотрудников сотовых операторов и спрашивают о сбоях связи, затем предлагают обновить сим-карту, чтобы улучшить сигнал. Для этого просят скачать приложение", - рассказывает банк.
В результате злоумышленники получают контроль над устройством и могут зайти в онлайн-банк.
Кредитная организация рекомендует не скачивать приложения по просьбе звонящего, не давать программам доступ к экрану и контактам.
"Будьте начеку и не доверяйте незнакомцам в телефоне", - призывает ВТБ
