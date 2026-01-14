"Может только выиграть". На Западе сделали неожиданный вывод о России
Časopis argument: нормализация диалога с Москвой выгодна ЕС и США
МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. В Соединенных Штатах пришли к пониманию, что затяжная опосредованная война с Россией не приносит выгоды ни одной стороне, в то время как Евросоюз продолжает добровольно исключать себя из глобальной политики, пишет Časopis argument.
"Реальность проста: Европа может только выиграть от американо-российского сближения. Мир принес бы более дешевую энергию, оживление торговли, снижение рисков для безопасности и возможности решать внутренние проблемы. Нормальные отношения с Москвой – это не уступка, а необходимость", — говорится в публикации.
При этом издание отмечает, что Брюссель упорно сопротивляется установлению мира, поскольку это неизбежно обнажит катастрофические ошибки, допущенные европейскими элитами.
Также подчеркивается, что зацикленность на военном сценарии и отказ от дипломатических инструментов будут лишь ускорять упадок Евросоюза.
В среду Politico сообщило, что правительства европейских стран, включая Францию и Италию, оказывают давление на ЕС с целью создания должности переговорщика, который будет представлять их интересы в переговорах по Украине. Одним из возможных претендентов дипломаты считают президента Финляндии Александра Стубба
В декабре французский президент Эммануэль Макрон заявил, что европейским странам было бы полезно возобновить диалог с российским руководством. В ответ представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что возможные контакты лидеров двух государств должны быть попыткой понять позиции друг друга, а не чтением нотаций.
