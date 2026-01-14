Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Netflix изменит предложение о покупке Warner Bros. Discovery, пишет WSJ - 14.01.2026, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20260114/wsj-866475976.html
Netflix изменит предложение о покупке Warner Bros. Discovery, пишет WSJ
Netflix изменит предложение о покупке Warner Bros. Discovery, пишет WSJ - 14.01.2026, ПРАЙМ
Netflix изменит предложение о покупке Warner Bros. Discovery, пишет WSJ
Netflix готовится изменить своё предложение о покупке активов Warner Bros. Discovery, сделав его полностью денежным, сообщает газета Wall Street Journal со... | 14.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-14T11:37+0300
2026-01-14T11:37+0300
технологии
бизнес
калифорния
netflix
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/08/865336429_0:122:2001:1247_1920x0_80_0_0_898f876a3dc63250a32a98f4ed5ab712.jpg
МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Netflix готовится изменить своё предложение о покупке активов Warner Bros. Discovery, сделав его полностью денежным, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники. "Netflix готовится сделать своё предложение по покупке студий Warner Bros. Discovery и стримингового сервиса HBO Max полностью денежным, сообщили источники, знакомые с ситуацией, на фоне того, как Paramount Skydance продолжает продвигать своё конкурирующее предложение", - пишет газета.В декабре Netflix договорился о покупке активов Warner Bros. Discovery в рамках сделки на 72 миллиарда долларов, включающей как денежные средства, так и акции. Изменение формата на полностью денежный может повысить шансы Netflix в противостоянии с Paramount, которая ранее сделала враждебное предложение на 77,9 миллиарда долларов. Как сообщает газета, в понедельник Paramount усилила давление на Warner, объявив о планах начать борьбу за места в совете директоров компании и подав иск с требованием раскрыть больше информации о сделке с Netflix. Совет директоров Warner Bros. Discovery ранее в январе объявил, что единогласно пришёл к выводу: последнее предложение Paramount по-прежнему уступает соглашению о слиянии с Netflix по ряду ключевых пунктов. Как отметил председатель совета директоров Warner Bros. Сэмюэл Ди Пьяцца, предложение Paramount всё еще является недостаточно выгодным и содержит риски, среди которых "чрезвычайно большой объем заемного финансирования" и отсутствие механизмов защиты акционеров Warner Bros. Discovery в случае, если сделка не будет завершена. О планах Netflix изменить структуру своей заявки ранее сообщало агентство Блумберг. Компания Netflix была основана в 1997 году, штаб-квартира находится в Лос-Гатосе, штат Калифорния. С 2013 года она занимается производством собственных фильмов, сериалов и телепрограмм.
https://1prime.ru/20251205/netflix-865247670.html
https://1prime.ru/20251205/pokupka-865259982.html
калифорния
технологии, бизнес, калифорния, netflix
Технологии, Бизнес, Калифорния, Netflix
11:37 14.01.2026
 
Netflix изменит предложение о покупке Warner Bros. Discovery, пишет WSJ

WSJ: Netflix готов сделать предложение о покупке активов Warner Bros. Discovery денежным

© AP Photo / Greg BakerЛоготип компании Warner Bros.
Логотип компании Warner Bros. - ПРАЙМ, 1920, 14.01.2026
Логотип компании Warner Bros.. Архивное фото
© AP Photo / Greg Baker
МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Netflix готовится изменить своё предложение о покупке активов Warner Bros. Discovery, сделав его полностью денежным, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.

"Netflix готовится сделать своё предложение по покупке студий Warner Bros. Discovery и стримингового сервиса HBO Max полностью денежным, сообщили источники, знакомые с ситуацией, на фоне того, как Paramount Skydance продолжает продвигать своё конкурирующее предложение", - пишет газета.

Netflix
Netflix приобрел Warner Bros. за 83 миллиарда долларов
5 декабря 2025, 15:55
В декабре Netflix договорился о покупке активов Warner Bros. Discovery в рамках сделки на 72 миллиарда долларов, включающей как денежные средства, так и акции. Изменение формата на полностью денежный может повысить шансы Netflix в противостоянии с Paramount, которая ранее сделала враждебное предложение на 77,9 миллиарда долларов.
Как сообщает газета, в понедельник Paramount усилила давление на Warner, объявив о планах начать борьбу за места в совете директоров компании и подав иск с требованием раскрыть больше информации о сделке с Netflix.
Совет директоров Warner Bros. Discovery ранее в январе объявил, что единогласно пришёл к выводу: последнее предложение Paramount по-прежнему уступает соглашению о слиянии с Netflix по ряду ключевых пунктов. Как отметил председатель совета директоров Warner Bros. Сэмюэл Ди Пьяцца, предложение Paramount всё еще является недостаточно выгодным и содержит риски, среди которых "чрезвычайно большой объем заемного финансирования" и отсутствие механизмов защиты акционеров Warner Bros. Discovery в случае, если сделка не будет завершена.
О планах Netflix изменить структуру своей заявки ранее сообщало агентство Блумберг.
Компания Netflix была основана в 1997 году, штаб-квартира находится в Лос-Гатосе, штат Калифорния. С 2013 года она занимается производством собственных фильмов, сериалов и телепрограмм.
Netflix
Белый дом прокомментировал покупку Warner Bros. сервисом Netflix
5 декабря 2025, 18:42
 
ТехнологииБизнесКалифорнияNetflix
 
 
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
