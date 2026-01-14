Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Курс юаня в среду снижается на геополитических надеждах - 14.01.2026
Курс юаня в среду снижается на геополитических надеждах
2026-01-14T13:04+0300
2026-01-14T13:04+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0a/855624786_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_125f93864bb99869e8e341bff4491a6c.jpg
МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Курс китайской валюты в среду снижается на фоне геополитических надежд, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 12.50 мск падал на 4 копейки относительно предыдущего закрытия, до 11,24 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 11,23-11,31 рубля. Разворот рубля вверх после неуверенной утренней динамики произошел после сообщений о том, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер рассчитывают посетить Москву в январе для проведения переговоров по Украине. Между тем рынок спокойно отреагировал на то, что Минфин РФ отложил на ближайшие дни ожидавшуюся сегодня публикацию данных о нефтегазовых допдоходах и операциях на валютном рынке по бюджетному правилу. Пока – до 15 января включительно – ЦБ будет продавать валюты на 10,22 миллиарда рублей в день. В среду диапазон 11-11,5 рубля останется актуальным для курса китайской валюты, а факторы пониженного спроса и локальных максимумов в ценах на нефть могут преобразоваться в отступление юаня к нижней границе диапазона, полагает Богдан Зварич из ПСБ. &quot;Из новостных триггеров отметим данные по недельной инфляции, которые выйдут уже после окончания торгов на валютной секции и могут определить динамику рубля в четверг&quot;, - добавляет он.
13:04 14.01.2026
 
Курс юаня в среду снижается на геополитических надеждах

Курс юаня на Мосбирже снижается на геополитических надеждах

© РИА Новости . Илья Питалев
Юань - ПРАЙМ, 1920, 14.01.2026
Юань. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Курс китайской валюты в среду снижается на фоне геополитических надежд, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 12.50 мск падал на 4 копейки относительно предыдущего закрытия, до 11,24 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 11,23-11,31 рубля.
Разворот рубля вверх после неуверенной утренней динамики произошел после сообщений о том, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер рассчитывают посетить Москву в январе для проведения переговоров по Украине.
Между тем рынок спокойно отреагировал на то, что Минфин РФ отложил на ближайшие дни ожидавшуюся сегодня публикацию данных о нефтегазовых допдоходах и операциях на валютном рынке по бюджетному правилу. Пока – до 15 января включительно – ЦБ будет продавать валюты на 10,22 миллиарда рублей в день.
В среду диапазон 11-11,5 рубля останется актуальным для курса китайской валюты, а факторы пониженного спроса и локальных максимумов в ценах на нефть могут преобразоваться в отступление юаня к нижней границе диапазона, полагает Богдан Зварич из ПСБ.

"Из новостных триггеров отметим данные по недельной инфляции, которые выйдут уже после окончания торгов на валютной секции и могут определить динамику рубля в четверг", - добавляет он.

