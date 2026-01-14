Курс юаня в среду снижается на геополитических надеждах

https://1prime.ru/20260114/yuan-866481261.html

МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Курс китайской валюты в среду снижается на фоне геополитических надежд, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 12.50 мск падал на 4 копейки относительно предыдущего закрытия, до 11,24 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 11,23-11,31 рубля. Разворот рубля вверх после неуверенной утренней динамики произошел после сообщений о том, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер рассчитывают посетить Москву в январе для проведения переговоров по Украине. Между тем рынок спокойно отреагировал на то, что Минфин РФ отложил на ближайшие дни ожидавшуюся сегодня публикацию данных о нефтегазовых допдоходах и операциях на валютном рынке по бюджетному правилу. Пока – до 15 января включительно – ЦБ будет продавать валюты на 10,22 миллиарда рублей в день. В среду диапазон 11-11,5 рубля останется актуальным для курса китайской валюты, а факторы пониженного спроса и локальных максимумов в ценах на нефть могут преобразоваться в отступление юаня к нижней границе диапазона, полагает Богдан Зварич из ПСБ. "Из новостных триггеров отметим данные по недельной инфляции, которые выйдут уже после окончания торгов на валютной секции и могут определить динамику рубля в четверг", - добавляет он.

