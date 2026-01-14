https://1prime.ru/20260114/zakharova-866501786.html

МИД России осудил атаку Украины на танкеры КТК

МИД России осудил атаку Украины на танкеры КТК - 14.01.2026, ПРАЙМ

МИД России осудил атаку Украины на танкеры КТК

Россия решительно осуждает атаку Украины на нефтяные танкеры Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) и считает, что этим нападением Киев... | 14.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-14T21:31+0300

2026-01-14T21:31+0300

2026-01-14T21:31+0300

происшествия

россия

киев

казахстан

украина

мария захарова

мид

ктк

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/18/859875704_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_5e8e66e300044f42b1b0c9053f491c39.jpg

МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Россия решительно осуждает атаку Украины на нефтяные танкеры Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) и считает, что этим нападением Киев продемонстрировал, что ни во что не ставит интересы Казахстана и своих американских партнеров, являющихся крупнейшими акционерами консорциума, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Решительно осуждаем очередную террористическую атаку киевского режима на коммерческие гражданские суда, соблюдающие все нормы международного права. Рассматриваем данное варварское нападение как очередное подтверждение тому, что в Киеве не только не заботятся о глобальной энергетической стабильности, но и ни во что не ставят интересы Казахстана, с которым якобы хотят развивать отношения, а также своих американских партнеров – крупнейших акционеров КТК", - говорится в заявлении Захаровой, опубликованном на сайте ведомства. Она отметила, что в Москве с полным пониманием восприняли серьезную обеспокоенность атаками, выраженную в заявлении официального представителя МИД Республики Казахстан. "Всецело разделяем мнение наших союзников о необходимости принятия действенных мер по обеспечению безопасности транспортировки углеводородов, что, на наш взгляд, должно урезонить киевский преступный режим. Поддерживаем тезис Астаны о востребованности совместных шагов по исключению подобных инцидентов в будущем", - заключила Захарова.

https://1prime.ru/20260114/minoborony-866488152.html

киев

казахстан

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, киев, казахстан, украина, мария захарова, мид, ктк