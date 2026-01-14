https://1prime.ru/20260114/zakharova-866501786.html
МИД России осудил атаку Украины на танкеры КТК
МИД России осудил атаку Украины на танкеры КТК - 14.01.2026, ПРАЙМ
МИД России осудил атаку Украины на танкеры КТК
Россия решительно осуждает атаку Украины на нефтяные танкеры Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) и считает, что этим нападением Киев... | 14.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-14T21:31+0300
2026-01-14T21:31+0300
2026-01-14T21:31+0300
происшествия
россия
киев
казахстан
украина
мария захарова
мид
ктк
МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Россия решительно осуждает атаку Украины на нефтяные танкеры Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) и считает, что этим нападением Киев продемонстрировал, что ни во что не ставит интересы Казахстана и своих американских партнеров, являющихся крупнейшими акционерами консорциума, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Решительно осуждаем очередную террористическую атаку киевского режима на коммерческие гражданские суда, соблюдающие все нормы международного права. Рассматриваем данное варварское нападение как очередное подтверждение тому, что в Киеве не только не заботятся о глобальной энергетической стабильности, но и ни во что не ставят интересы Казахстана, с которым якобы хотят развивать отношения, а также своих американских партнеров – крупнейших акционеров КТК", - говорится в заявлении Захаровой, опубликованном на сайте ведомства. Она отметила, что в Москве с полным пониманием восприняли серьезную обеспокоенность атаками, выраженную в заявлении официального представителя МИД Республики Казахстан. "Всецело разделяем мнение наших союзников о необходимости принятия действенных мер по обеспечению безопасности транспортировки углеводородов, что, на наш взгляд, должно урезонить киевский преступный режим. Поддерживаем тезис Астаны о востребованности совместных шагов по исключению подобных инцидентов в будущем", - заключила Захарова.
киев
казахстан
украина
