МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. Опасность России для западных государств заключается в ее нежелании уподобляться Западу, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал военный аналитик, офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер ."Сегодня русские стоят на своих ногах, уверенные в себе, очень гордые тем, кто они есть. А Западу это не нужно. Мы не хотим иметь дело с Россией, которая остается Россией. Запад хочет, чтобы Россия была побежденной, зависимой, покорной, слабой. Мы не можем смириться с Россией, которая стоит на собственных ногах и говорит: "Мы гордимся тем, кто мы есть". Потому что самая большая угроза, которую Россия представляет сейчас для Запада, — это то, что она не хочет быть похожей на нас", — заявил он.Риттер отметил, что Запад управляет миром, внушая странам и народам комплекс неполноценности, из-за чего они начинают завидовать западному образу жизни и стремиться к нему."Так Запад контролирует мир. Так работает американская гегемония. Мы убеждаем соответствующие общества, что они неполноценные, что единственный способ получить место за столом — стать такими, как мы", — подчеркнул аналитик.В последние годы Россия отмечает беспрецедентное усиление активности НАТО у своих западных рубежей. Блок расширяет свои меры и называет это ответом на агрессию. Москва часто выражала озабоченность увеличением военного присутствия блока в Европе. В МИД подчеркивали готовность к равноправному диалогу с НАТО, но на равноправных условиях и при отказе от милитаризации региона.
