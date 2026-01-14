https://1prime.ru/20260114/zapad-866462997.html
МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. Давление со стороны общества заставит западных лидеров пересмотреть политику в различных областях, включая внутренние и международные вопросы, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал политолог Алекс Крайнер ."Западные элиты потеряли контроль и не могут проводить политику, потому что люди им не верят. <…> Люди знают, что они говорят им неправду. Когда им говорят, что русские идут, они отвечают: "Мы с этим не согласны, вы не получите наших детей", — заявил он.Вместе с тем Крайнер спрогнозировал, что в скором времени западным элитам в ответ на чаяния общественности придется пересмотреть многие из своих стратегий."Никто больше не верит в теорию глобального потепления. Никто больше не верит в необходимость войны с Россией и так далее. Общественная поддержка Израиля безвозвратно упала и она не восстановится. Это значит, что им придется изменить курс, потому что общественность, общественное мнение оказывает давление", — добавил эксперт.В последние годы Россия фиксирует необычайно высокую активность НАТО у своих западных рубежей. Альянс расширяет свои меры, называя это практикой сдерживания агрессивных намерений. Москва неоднократно выражала озабоченность усилением военных мощностей блока в Европе. Министерство иностранных дел России заявляло о готовности к диалогу с НАТО, но на равноправных условиях и при отказа Запад от милитаризации региона.
МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ.
Давление со стороны общества заставит западных лидеров пересмотреть политику в различных областях, включая внутренние и международные вопросы, такое мнение в эфире YouTube-канала
высказал политолог Алекс Крайнер .
"Западные элиты потеряли контроль и не могут проводить политику, потому что люди им не верят. <…> Люди знают, что они говорят им неправду. Когда им говорят, что русские идут, они отвечают: "Мы с этим не согласны, вы не получите наших детей", — заявил он.
Вместе с тем Крайнер спрогнозировал, что в скором времени западным элитам в ответ на чаяния общественности придется пересмотреть многие из своих стратегий.
"Никто больше не верит в теорию глобального потепления. Никто больше не верит в необходимость войны с Россией и так далее. Общественная поддержка Израиля безвозвратно упала и она не восстановится. Это значит, что им придется изменить курс, потому что общественность, общественное мнение оказывает давление", — добавил эксперт.
В последние годы Россия фиксирует необычайно высокую активность НАТО у своих западных рубежей. Альянс расширяет свои меры, называя это практикой сдерживания агрессивных намерений. Москва неоднократно выражала озабоченность усилением военных мощностей блока в Европе. Министерство иностранных дел России заявляло о готовности к диалогу с НАТО, но на равноправных условиях и при отказа Запад от милитаризации региона.
