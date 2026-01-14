Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Вот-вот нападет". На Западе рассказали, как намереваются победить Россию - 14.01.2026
"Вот-вот нападет". На Западе рассказали, как намереваются победить Россию
МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. Своими мерами против инакомыслия и запретом российских СМИ западные страны демонстрируют собственную слабость, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал экс-советник НАТО, полковник Генштаба ВС Швейцарии Жак Бо."В один день нам говорят, что Россия вставляет в ракеты микрочипы из стиральных машин, что у нее больше нет ракет, что у нее осталось боеприпасов всего на три-четыре месяца. А через три недели нам говорят, что Россия вот-вот нападет на Париж. &lt;…&gt; Вот в чем суть вопроса: какова достоверность западных государств?", — заявил он.Также полковник отметил, что многие подходы в отношении России указывают на уязвимость Запада, который не уверен в устойчивости и справедливости собственного устройства."Когда вы начинаете прибегать к цензуре — вводите санкции против отдельных лиц, запрещаете высказывания, не позволяете людям публиковать что-либо или, например, блокируете российские СМИ, это означает, что вы не уверены в собственной системе. &lt;…&gt; Ваши политика, риторика и управление слабы, поскольку не построены на прочном фундаменте фактов и доказательств. То, что мы наблюдаем на Западе, — пример внутренней слабости", — заключил Бо.В последние годы Россия фиксирует значительное увеличение активности НАТО близ своих западных границ. Альянс продолжает расширять свои инициативы, объясняя это необходимостью сдерживания агрессии. Москва неоднократно выражала обеспокоенность ростом военной мощи блока в Европе. В Министерстве иностранных дел выражали готовность диалогу с НАТО, но на равноправной основе и при отказе Запада от милитаризации региона.
06:20 14.01.2026 (обновлено: 06:22 14.01.2026)
 
"Вот-вот нападет". На Западе рассказали, как намереваются победить Россию

Полковник Бо: антироссийская политика выявляет слабые стороны Запада

Штаб-квартира НАТО
МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. Своими мерами против инакомыслия и запретом российских СМИ западные страны демонстрируют собственную слабость, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал экс-советник НАТО, полковник Генштаба ВС Швейцарии Жак Бо.
"В один день нам говорят, что Россия вставляет в ракеты микрочипы из стиральных машин, что у нее больше нет ракет, что у нее осталось боеприпасов всего на три-четыре месяца. А через три недели нам говорят, что Россия вот-вот нападет на Париж. <…> Вот в чем суть вопроса: какова достоверность западных государств?", — заявил он.
Также полковник отметил, что многие подходы в отношении России указывают на уязвимость Запада, который не уверен в устойчивости и справедливости собственного устройства.
"Когда вы начинаете прибегать к цензуре — вводите санкции против отдельных лиц, запрещаете высказывания, не позволяете людям публиковать что-либо или, например, блокируете российские СМИ, это означает, что вы не уверены в собственной системе. <…> Ваши политика, риторика и управление слабы, поскольку не построены на прочном фундаменте фактов и доказательств. То, что мы наблюдаем на Западе, — пример внутренней слабости", — заключил Бо.
В последние годы Россия фиксирует значительное увеличение активности НАТО близ своих западных границ. Альянс продолжает расширять свои инициативы, объясняя это необходимостью сдерживания агрессии. Москва неоднократно выражала обеспокоенность ростом военной мощи блока в Европе. В Министерстве иностранных дел выражали готовность диалогу с НАТО, но на равноправной основе и при отказе Запада от милитаризации региона.
