https://1prime.ru/20260114/zapad-866464466.html
"Вот-вот нападет". На Западе рассказали, как намереваются победить Россию
"Вот-вот нападет". На Западе рассказали, как намереваются победить Россию - 14.01.2026, ПРАЙМ
"Вот-вот нападет". На Западе рассказали, как намереваются победить Россию
Своими мерами против инакомыслия и запретом российских СМИ западные страны демонстрируют собственную слабость, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал... | 14.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-14T06:20+0300
2026-01-14T06:20+0300
2026-01-14T06:22+0300
политика
запад
швейцария
париж
нато
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/06/865279675_0:249:2155:1461_1920x0_80_0_0_4c361bff67568fce7e4040fe18bd503e.jpg
МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. Своими мерами против инакомыслия и запретом российских СМИ западные страны демонстрируют собственную слабость, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал экс-советник НАТО, полковник Генштаба ВС Швейцарии Жак Бо."В один день нам говорят, что Россия вставляет в ракеты микрочипы из стиральных машин, что у нее больше нет ракет, что у нее осталось боеприпасов всего на три-четыре месяца. А через три недели нам говорят, что Россия вот-вот нападет на Париж. <…> Вот в чем суть вопроса: какова достоверность западных государств?", — заявил он.Также полковник отметил, что многие подходы в отношении России указывают на уязвимость Запада, который не уверен в устойчивости и справедливости собственного устройства."Когда вы начинаете прибегать к цензуре — вводите санкции против отдельных лиц, запрещаете высказывания, не позволяете людям публиковать что-либо или, например, блокируете российские СМИ, это означает, что вы не уверены в собственной системе. <…> Ваши политика, риторика и управление слабы, поскольку не построены на прочном фундаменте фактов и доказательств. То, что мы наблюдаем на Западе, — пример внутренней слабости", — заключил Бо.В последние годы Россия фиксирует значительное увеличение активности НАТО близ своих западных границ. Альянс продолжает расширять свои инициативы, объясняя это необходимостью сдерживания агрессии. Москва неоднократно выражала обеспокоенность ростом военной мощи блока в Европе. В Министерстве иностранных дел выражали готовность диалогу с НАТО, но на равноправной основе и при отказе Запада от милитаризации региона.
https://1prime.ru/20260113/dialog-866458203.html
запад
швейцария
париж
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/06/865279675_0:47:2155:1663_1920x0_80_0_0_1cd297b44d81203e71425b68813543f4.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запад, швейцария, париж, нато, россия
Политика, ЗАПАД, ШВЕЙЦАРИЯ, Париж, НАТО, РОССИЯ
"Вот-вот нападет". На Западе рассказали, как намереваются победить Россию
Полковник Бо: антироссийская политика выявляет слабые стороны Запада
МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ.
Своими мерами против инакомыслия и запретом российских СМИ западные страны демонстрируют собственную слабость, такое мнение в эфире YouTube-канала
высказал экс-советник НАТО, полковник Генштаба ВС Швейцарии Жак Бо.
"В один день нам говорят, что Россия вставляет в ракеты микрочипы из стиральных машин, что у нее больше нет ракет, что у нее осталось боеприпасов всего на три-четыре месяца. А через три недели нам говорят, что Россия вот-вот нападет на Париж. <…> Вот в чем суть вопроса: какова достоверность западных государств?", — заявил он.
Также полковник отметил, что многие подходы в отношении России указывают на уязвимость Запада, который не уверен в устойчивости и справедливости собственного устройства.
"Когда вы начинаете прибегать к цензуре — вводите санкции против отдельных лиц, запрещаете высказывания, не позволяете людям публиковать что-либо или, например, блокируете российские СМИ, это означает, что вы не уверены в собственной системе. <…> Ваши политика, риторика и управление слабы, поскольку не построены на прочном фундаменте фактов и доказательств. То, что мы наблюдаем на Западе, — пример внутренней слабости", — заключил Бо.
В последние годы Россия фиксирует значительное увеличение активности НАТО близ своих западных границ. Альянс продолжает расширять свои инициативы, объясняя это необходимостью сдерживания агрессии. Москва неоднократно выражала обеспокоенность ростом военной мощи блока в Европе. В Министерстве иностранных дел выражали готовность диалогу с НАТО, но на равноправной основе и при отказе Запада от милитаризации региона.
На Западе бурно отреагировали на признание Еврокомиссии о России