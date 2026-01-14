https://1prime.ru/20260114/zapad-866464879.html

"Их опозорят": в США рассказали, чем западные лидеры рассмешили Россию

МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. Западные лидеры оказались в затруднительном положении из-за своей поддержки Украины, а их попытки демонстрировать силу вызывают у России только насмешки, заявил бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в беседе с Дэвидом Лином на его YouTube-канале."Все эти люди, я говорю о Мерце, Макроне, Стармере, действительно уязвимы. <…> Они вложили миллиарды и миллиарды крайне необходимых средств в украинскую авантюру, а теперь она просто разваливается. В ближайшие год-полтора в этих странах пройдут выборы. Эти люди потеряют власть. Их просто опозорят", — рассказал эксперт. Он полагает, что эти лидеры могут даже столкнуться с последствиями из-за многомиллиардных выплат Киеву, сделанных без должного одобрения законодательных органов и граждан."А все может пойти еще хуже, ведь они растратили огромные деньги без реального одобрения со стороны населения или парламента. Таким образом, у них есть личная потребность демонстрировать свою якобы "силу". Все это выглядит смешно с точки зрения позиции Москвы", — подытожил Макговерн.Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявляла, что решение стран Евросоюза продолжать финансирование режима Владимира Зеленского затягивает конфликт и указывает на то, что Европе не нужен мир на Украине. Она отметила, что налогоплательщики будут вынуждены нести бремя этих заимствований.

