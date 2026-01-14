https://1prime.ru/20260114/zoloto-866501364.html

Стоимость золота замедлила рост после публикации статистики из США

Стоимость золота замедлила рост после публикации статистики из США - 14.01.2026, ПРАЙМ

Стоимость золота замедлила рост после публикации статистики из США

Стоимость золота замедлила рост в среду вечером после публикации американской макростатистики, следует из данных торгов. | 14.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-14T19:25+0300

2026-01-14T19:25+0300

2026-01-14T19:25+0300

экономика

рынок

сша

comex

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859573839_0:175:3016:1872_1920x0_80_0_0_422f9320399d8a8bacadca5d658230d1.jpg

МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Стоимость золота замедлила рост в среду вечером после публикации американской макростатистики, следует из данных торгов. По состоянию на 19.19 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex увеличивалась на 27,35 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,59% - до 4 626,45 доллара за тройскую унцию. До выхода статистики драгоценный металл дорожал большими темпами. Мартовский фьючерс на серебро на 19.19 мск дорожал на 6,49% - до 91,923 доллара за унцию. Объем розничных продаж в США в ноябре увеличился на 0,6% по отношению к предшествовавшему месяцу. Аналитики прогнозировали рост показателя на 0,4%. Кроме того, согласно данным Национальной ассоциации риелторов (NAR), количество сделок купли-продажи жилья на вторичном рынке страны в декабре увеличилось на 5,1% по сравнению с показателем ноября - до 4,35 миллиона. Аналитики ждали показатель на уровне 4,21 миллиона сделок.

https://1prime.ru/20260114/zoloto-866469297.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, сша, comex