Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Стоимость золота замедлила рост после публикации статистики из США - 14.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260114/zoloto-866501364.html
Стоимость золота замедлила рост после публикации статистики из США
Стоимость золота замедлила рост после публикации статистики из США - 14.01.2026, ПРАЙМ
Стоимость золота замедлила рост после публикации статистики из США
Стоимость золота замедлила рост в среду вечером после публикации американской макростатистики, следует из данных торгов. | 14.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-14T19:25+0300
2026-01-14T19:25+0300
экономика
рынок
сша
comex
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859573839_0:175:3016:1872_1920x0_80_0_0_422f9320399d8a8bacadca5d658230d1.jpg
МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Стоимость золота замедлила рост в среду вечером после публикации американской макростатистики, следует из данных торгов. По состоянию на 19.19 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex увеличивалась на 27,35 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,59% - до 4 626,45 доллара за тройскую унцию. До выхода статистики драгоценный металл дорожал большими темпами. Мартовский фьючерс на серебро на 19.19 мск дорожал на 6,49% - до 91,923 доллара за унцию. Объем розничных продаж в США в ноябре увеличился на 0,6% по отношению к предшествовавшему месяцу. Аналитики прогнозировали рост показателя на 0,4%. Кроме того, согласно данным Национальной ассоциации риелторов (NAR), количество сделок купли-продажи жилья на вторичном рынке страны в декабре увеличилось на 5,1% по сравнению с показателем ноября - до 4,35 миллиона. Аналитики ждали показатель на уровне 4,21 миллиона сделок.
https://1prime.ru/20260114/zoloto-866469297.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859573839_144:0:2873:2047_1920x0_80_0_0_2dac4e3352c84cdbbad8b916d7ed7b6f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, сша, comex
Экономика, Рынок, США, Comex
19:25 14.01.2026
 
Стоимость золота замедлила рост после публикации статистики из США

Стоимость золота замедлила рост после публикации макростатистики США

© РИА Новости . Олег Ласточкин | Перейти в медиабанкСлитки золота
Слитки золота - ПРАЙМ, 1920, 14.01.2026
Слитки золота. Архивное фото
© РИА Новости . Олег Ласточкин
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Стоимость золота замедлила рост в среду вечером после публикации американской макростатистики, следует из данных торгов.
По состоянию на 19.19 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex увеличивалась на 27,35 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,59% - до 4 626,45 доллара за тройскую унцию. До выхода статистики драгоценный металл дорожал большими темпами.
Мартовский фьючерс на серебро на 19.19 мск дорожал на 6,49% - до 91,923 доллара за унцию.
Объем розничных продаж в США в ноябре увеличился на 0,6% по отношению к предшествовавшему месяцу. Аналитики прогнозировали рост показателя на 0,4%.
Кроме того, согласно данным Национальной ассоциации риелторов (NAR), количество сделок купли-продажи жилья на вторичном рынке страны в декабре увеличилось на 5,1% по сравнению с показателем ноября - до 4,35 миллиона. Аналитики ждали показатель на уровне 4,21 миллиона сделок.
Золотые слитки
Цены на золото обновили рекорд
09:24
 
ЭкономикаРынокСШАComex
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала