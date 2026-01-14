https://1prime.ru/20260114/zoloto-866501364.html
Стоимость золота замедлила рост после публикации статистики из США
МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Стоимость золота замедлила рост в среду вечером после публикации американской макростатистики, следует из данных торгов. По состоянию на 19.19 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex увеличивалась на 27,35 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,59% - до 4 626,45 доллара за тройскую унцию. До выхода статистики драгоценный металл дорожал большими темпами. Мартовский фьючерс на серебро на 19.19 мск дорожал на 6,49% - до 91,923 доллара за унцию. Объем розничных продаж в США в ноябре увеличился на 0,6% по отношению к предшествовавшему месяцу. Аналитики прогнозировали рост показателя на 0,4%. Кроме того, согласно данным Национальной ассоциации риелторов (NAR), количество сделок купли-продажи жилья на вторичном рынке страны в декабре увеличилось на 5,1% по сравнению с показателем ноября - до 4,35 миллиона. Аналитики ждали показатель на уровне 4,21 миллиона сделок.
