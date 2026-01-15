https://1prime.ru/20260115/aeroport-866510392.html

Аэропорт "Байкал" в Бурятии установил рекорд по пассажиропотоку

2026-01-15T04:57+0300

УЛАН-УДЭ, 15 янв - ПРАЙМ. Международный аэропорт "Байкал" в Бурятии установил исторический рекорд, обслужив в 2025 году более 840 тысяч пассажиров, сообщила пресс-служба минтранса республики. "Международный аэропорт "Байкал" в Улан-Удэ подвел итоги 2025 года, установив новый рекорд пассажиропотока. Впервые за свою историю порт преодолел отметку в 840 тысяч пассажиров за календарный год", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы, за год было обслужено 840 082 человека - это плюс 12,1% к показателям 2024 года (749 145 человек) и плюс 17,4% к 2022 году (629 004 человека). "Наибольшим спросом у пассажиров, отправляющихся из Улан-Удэ, пользовались рейсы в крупные транспортные узлы России: Москва, Новосибирск, Иркутск, Владивосток и Красноярск", - отметили в министерстве. В пресс-службе рассказали, что столица Бурятии в 2025 году вошла в топ-5 самых популярных направлений авиакомпании S7 Airlines из Москвы в период праздничных и каникулярных поездок, наряду с такими направлениями как Новосибирск, Сочи, Иркутск и Санкт-Петербург. По словам замминистра по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии Марины Кочериной, росту пассажиропотока способствовали программы субсидирования из федерального и регионального бюджетов, благодаря которым стоимость билетов для пассажиров была более доступной. Также рекордные показатели прошлого года стали результатом совместной работы руководства аэропорта с правительством Бурятии по развитию маршрутной сети и повышения качества обслуживания пассажиров. "Работа в этом направлении продолжится", - подчеркнул генеральный директор международного аэропорта "Байкал" Дмитрий Гармаев. В ноябре 2024 года в столице Бурятии открылся новый аэровокзальный комплекс площадью более 6,6 тысячи квадратных метров. Имеются два телескопических трапа. Пиковая пропускная способность терминала составляет 400 пассажиров в час. Объем финансирования (средства инвестора) составил 3,65 миллиарда рублей. Новый терминал обслуживает все рейсы внутренних воздушных линий.

