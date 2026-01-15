Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Пять аэропортов отменили плату за регистрацию пассажиров для перевозчиков - 15.01.2026
Пять аэропортов отменили плату за регистрацию пассажиров для перевозчиков
Аэропорты Волгограда, Горно-Алтайска, Калининграда, Сочи и Челябинска прекратили взимание платы с авиакомпаний за использование платформы для регистрации... | 15.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-15T10:43+0300
2026-01-15T10:43+0300
бизнес
россия
волгоград
калининград
сочи
воздушный транспорт
волгоград
калининград
сочи
бизнес, россия, волгоград, калининград, сочи, воздушный транспорт
Бизнес, РОССИЯ, ВОЛГОГРАД, КАЛИНИНГРАД, СОЧИ, Воздушный транспорт
10:43 15.01.2026
 
Регистрация пассажиров в аэропорту
Регистрация пассажиров в аэропорту. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Аэропорты Волгограда, Горно-Алтайска, Калининграда, Сочи и Челябинска прекратили взимание платы с авиакомпаний за использование платформы для регистрации пассажиров после предупреждения Федеральной антимонопольной службы (ФАС), сообщили в ведомстве.
Ранее ФАС сообщала о выдаче предупреждений 15 российским аэропортам, которые неправомерно взимали с авиакомпаний отдельную плату за использование платформы общего доступа для регистрации авиапассажиров.
"ФАС России выдала 15 предупреждений главным операторам аэропортов... В результате аэропорты Волгограда, Горно-Алтайска, Калининграда, Челябинска и Сочи отменили отдельный тариф и прекратили взимание платы за использование платформы общего доступа для регистрации авиапассажиров", - сообщила служба.
Тарифы за обслуживание пассажиров в аэропортах регулируются государством, указали в ФАС, расходы на регистрацию должны быть включены в базовый тариф. Действия аэропортов по взиманию отдельного тарифа за использование платформы для регистрации пассажиров содержат признаки навязывания авиакомпаниям невыгодных для них условий договора, сообщали ранее в службе.
 
БизнесРОССИЯВОЛГОГРАДКАЛИНИНГРАДСОЧИВоздушный транспорт
 
 
