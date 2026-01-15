https://1prime.ru/20260115/aeroport-866518235.html
Пять аэропортов отменили плату за регистрацию пассажиров для перевозчиков
МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Аэропорты Волгограда, Горно-Алтайска, Калининграда, Сочи и Челябинска прекратили взимание платы с авиакомпаний за использование платформы для регистрации пассажиров после предупреждения Федеральной антимонопольной службы (ФАС), сообщили в ведомстве. Ранее ФАС сообщала о выдаче предупреждений 15 российским аэропортам, которые неправомерно взимали с авиакомпаний отдельную плату за использование платформы общего доступа для регистрации авиапассажиров. "ФАС России выдала 15 предупреждений главным операторам аэропортов... В результате аэропорты Волгограда, Горно-Алтайска, Калининграда, Челябинска и Сочи отменили отдельный тариф и прекратили взимание платы за использование платформы общего доступа для регистрации авиапассажиров", - сообщила служба. Тарифы за обслуживание пассажиров в аэропортах регулируются государством, указали в ФАС, расходы на регистрацию должны быть включены в базовый тариф. Действия аэропортов по взиманию отдельного тарифа за использование платформы для регистрации пассажиров содержат признаки навязывания авиакомпаниям невыгодных для них условий договора, сообщали ранее в службе.
