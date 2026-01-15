https://1prime.ru/20260115/aeroporty-866541257.html
В аэропортах Геленджика и Краснодара ввели временные ограничения
2026-01-15T18:46+0300
2026-01-15T18:46+0300
2026-01-15T18:46+0300
МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропортах Геленджика и Краснодара, сообщила Росавиация. "Аэропорты Геленджик, Краснодар ("Пашковский"). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
