В аэропортах Геленджика и Краснодара ввели временные ограничения - 15.01.2026
В аэропортах Геленджика и Краснодара ввели временные ограничения
В аэропортах Геленджика и Краснодара ввели временные ограничения - 15.01.2026, ПРАЙМ
В аэропортах Геленджика и Краснодара ввели временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропортах Геленджика и Краснодара, сообщила Росавиация. | 15.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-15T18:46+0300
2026-01-15T18:46+0300
МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропортах Геленджика и Краснодара, сообщила Росавиация. "Аэропорты Геленджик, Краснодар ("Пашковский"). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
Бизнес, Геленджик, КРАСНОДАР, Росавиация
18:46 15.01.2026
 
В аэропортах Геленджика и Краснодара ввели временные ограничения

В аэропортах Геленджика и Краснодара ввели ограничения на прием и выпуск самолетов

© flickr.com / clidstromBoeing 737
Boeing 737
Boeing 737. Архивное фото
© flickr.com / clidstrom
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропортах Геленджика и Краснодара, сообщила Росавиация.
"Аэропорты Геленджик, Краснодар ("Пашковский"). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
Пассажирский самолет в небе - ПРАЙМ, 1920, 15.01.2026
В аэропорту Оренбурга сняли ограничения на полеты
12:00
 
Бизнес Геленджик КРАСНОДАР Росавиация
 
 
