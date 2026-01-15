Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Морозы не повлияли на работу АЭС, заявил "Росэнергоатом" - 15.01.2026
https://1prime.ru/20260115/aes-866531661.html
Морозы не повлияли на работу АЭС, заявил "Росэнергоатом"
Морозы не повлияли на работу АЭС, заявил "Росэнергоатом" - 15.01.2026, ПРАЙМ
Морозы не повлияли на работу АЭС, заявил "Росэнергоатом"
Сильные морозы, установившиеся в ряде регионов РФ, не повлияли на стабильную работу российских АЭС, заявил их оператор - концерн "Росэнергоатом"... | 15.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-15T16:23+0300
2026-01-15T16:23+0300
энергетика
россия
рф
росэнергоатом
росатом
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/1e/866079672_0:73:1024:648_1920x0_80_0_0_1ddf3ef1be0259cd59e06c47460aa9e2.jpg
МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Сильные морозы, установившиеся в ряде регионов РФ, не повлияли на стабильную работу российских АЭС, заявил их оператор - концерн "Росэнергоатом" (электроэнергетический дивизион госкорпорации "Росатом"). "Российские АЭС, несмотря на суровые морозы, установившиеся в начале нового 2026 года во многих регионах страны, продолжают работать в штатном режиме, обеспечивая ее стабильную энергетическую безопасность", - говорится в сообщении. Отмечается, что энергоблоки всех российских АЭС несут нагрузку в соответствии с диспетчерским графиком. Энергоблоки российских атомных электростанций рассчитаны на работу в широком диапазоне климатических условий, включая экстремально низкие температуры, каждый проект АЭС учитывает местные климатические условия и технические особенности, подчеркивает "Росэнергоатом". "Например, на Белоярской АЭС, расположенной на Урале, характеристики энергоблоков позволяют им работать при температуре ниже минус 60 градусов, которые в этом регионе маловероятны", - отмечается в сообщении. В России на 11 АЭС в работе находятся 33 энергоблока суммарной установленной мощностью порядка 28,5 ГВт. Доля выработки электроэнергии атомными станциями в России составляет около 19% от всего производимого электричества.
рф
россия, рф, росэнергоатом, росатом
Энергетика, РОССИЯ, РФ, Росэнергоатом, Росатом
16:23 15.01.2026
 
Морозы не повлияли на работу АЭС, заявил "Росэнергоатом"

"Росэнергоатом": морозы в ряде регионов России не повлияли на работу АЭС

© Фото : Росэнергоатом/TelegramБилибинская АЭС на Чукотке
Билибинская АЭС на Чукотке - ПРАЙМ, 1920, 15.01.2026
Билибинская АЭС на Чукотке. Архивное фото
© Фото : Росэнергоатом/Telegram
МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Сильные морозы, установившиеся в ряде регионов РФ, не повлияли на стабильную работу российских АЭС, заявил их оператор - концерн "Росэнергоатом" (электроэнергетический дивизион госкорпорации "Росатом").
"Российские АЭС, несмотря на суровые морозы, установившиеся в начале нового 2026 года во многих регионах страны, продолжают работать в штатном режиме, обеспечивая ее стабильную энергетическую безопасность", - говорится в сообщении. Отмечается, что энергоблоки всех российских АЭС несут нагрузку в соответствии с диспетчерским графиком.
Энергоблоки российских атомных электростанций рассчитаны на работу в широком диапазоне климатических условий, включая экстремально низкие температуры, каждый проект АЭС учитывает местные климатические условия и технические особенности, подчеркивает "Росэнергоатом".
"Например, на Белоярской АЭС, расположенной на Урале, характеристики энергоблоков позволяют им работать при температуре ниже минус 60 градусов, которые в этом регионе маловероятны", - отмечается в сообщении.
В России на 11 АЭС в работе находятся 33 энергоблока суммарной установленной мощностью порядка 28,5 ГВт. Доля выработки электроэнергии атомными станциями в России составляет около 19% от всего производимого электричества.
Кольская атомная электростанция в Полярнозоринском районе Мурманской области
Строительство новой Кольской АЭС-2 планируют начать в 2026 году
Вчера, 14:28
 
ЭнергетикаРОССИЯРФРосэнергоатомРосатом
 
 
Заголовок открываемого материала