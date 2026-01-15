https://1prime.ru/20260115/aes-866531661.html
Морозы не повлияли на работу АЭС, заявил "Росэнергоатом"
2026-01-15T16:23+0300
энергетика
россия
рф
росэнергоатом
росатом
МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Сильные морозы, установившиеся в ряде регионов РФ, не повлияли на стабильную работу российских АЭС, заявил их оператор - концерн "Росэнергоатом" (электроэнергетический дивизион госкорпорации "Росатом"). "Российские АЭС, несмотря на суровые морозы, установившиеся в начале нового 2026 года во многих регионах страны, продолжают работать в штатном режиме, обеспечивая ее стабильную энергетическую безопасность", - говорится в сообщении. Отмечается, что энергоблоки всех российских АЭС несут нагрузку в соответствии с диспетчерским графиком. Энергоблоки российских атомных электростанций рассчитаны на работу в широком диапазоне климатических условий, включая экстремально низкие температуры, каждый проект АЭС учитывает местные климатические условия и технические особенности, подчеркивает "Росэнергоатом". "Например, на Белоярской АЭС, расположенной на Урале, характеристики энергоблоков позволяют им работать при температуре ниже минус 60 градусов, которые в этом регионе маловероятны", - отмечается в сообщении. В России на 11 АЭС в работе находятся 33 энергоблока суммарной установленной мощностью порядка 28,5 ГВт. Доля выработки электроэнергии атомными станциями в России составляет около 19% от всего производимого электричества.
рф
Новости
ru-RU
россия, рф, росэнергоатом, росатом
Энергетика, РОССИЯ, РФ, Росэнергоатом, Росатом
