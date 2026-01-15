Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
15.01.2026
ФСБ выявила засланного в Россию агента британских спецслужб
ФСБ выявила засланного в Россию агента британских спецслужб
МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Выявлен незаявленный сотрудник британских спецслужб, направленный в Россию под прикрытием должности секретаря отдела посольства в Москве, сообщает ЦОС ФСБ РФ. "Федеральной службой безопасности Российской Федерации в ходе контрразведывательной работы выявлен незаявленный сотрудник британских спецслужб Дэвис Гарет Самьюэль, 08.08.1980 г.р., направленный в Россию под прикрытием должности второго секретаря административно-хозяйственного отдела посольства Великобритании в Москве", - говорится в сообщении. Отмечается, что МИД России во взаимодействии с заинтересованными ведомствами принято решение о лишении Дэвиса Гарета Самьюэля аккредитации. Британцу предписано покинуть Россию в двухнедельный срок.
ПРАЙМ
10:35 15.01.2026
 
ФСБ выявила засланного в Россию агента британских спецслужб

МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Выявлен незаявленный сотрудник британских спецслужб, направленный в Россию под прикрытием должности секретаря отдела посольства в Москве, сообщает ЦОС ФСБ РФ.
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации в ходе контрразведывательной работы выявлен незаявленный сотрудник британских спецслужб Дэвис Гарет Самьюэль, 08.08.1980 г.р., направленный в Россию под прикрытием должности второго секретаря административно-хозяйственного отдела посольства Великобритании в Москве", - говорится в сообщении.
Отмечается, что МИД России во взаимодействии с заинтересованными ведомствами принято решение о лишении Дэвиса Гарета Самьюэля аккредитации. Британцу предписано покинуть Россию в двухнедельный срок.
 
