ФСБ выявила засланного в Россию агента британских спецслужб

2026-01-15T10:35+0300

2026-01-15T10:35+0300

2026-01-15T10:35+0300

происшествия

россия

москва

рф

великобритания

фсб

мид рф

МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Выявлен незаявленный сотрудник британских спецслужб, направленный в Россию под прикрытием должности секретаря отдела посольства в Москве, сообщает ЦОС ФСБ РФ. "Федеральной службой безопасности Российской Федерации в ходе контрразведывательной работы выявлен незаявленный сотрудник британских спецслужб Дэвис Гарет Самьюэль, 08.08.1980 г.р., направленный в Россию под прикрытием должности второго секретаря административно-хозяйственного отдела посольства Великобритании в Москве", - говорится в сообщении. Отмечается, что МИД России во взаимодействии с заинтересованными ведомствами принято решение о лишении Дэвиса Гарета Самьюэля аккредитации. Британцу предписано покинуть Россию в двухнедельный срок.

москва

рф

великобритания

россия, москва, рф, великобритания, фсб, мид рф