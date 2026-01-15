https://1prime.ru/20260115/aktsii-866542058.html
Российский рынок акций за основную сессию снизился на 0,05%
Российский рынок акций за основную сессию снизился на 0,05% - 15.01.2026, ПРАЙМ
Российский рынок акций за основную сессию снизился на 0,05%
Российский рынок акций за основную торговую сессию снизился на 0,05%, следует из данных Московской биржи. | 15.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-15T19:01+0300
2026-01-15T19:01+0300
2026-01-15T19:02+0300
экономика
акции
рынок
торги
мосбиржа
ртс
https://cdnn.1prime.ru/img/77081/60/770816014_0:141:1500:985_1920x0_80_0_0_0a578923c2403b46e297753c82f008db.jpg
МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Российский рынок акций за основную торговую сессию снизился на 0,05%, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов уменьшился на 0,05%, до 2 701,32 пункта, индекс Мосбиржи в юанях вырос на 0,35%, до 1 116,16 пункта, долларовый индекс РТС остался на уровне предыдущего закрытия - 1 083,66 пункта.
https://1prime.ru/20260115/zoloto-866541575.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/77081/60/770816014_0:0:1500:1125_1920x0_80_0_0_a1f3ad2e49eeeb43e64c660ee76e7575.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
акции, рынок, торги, мосбиржа, ртс
Экономика, Акции, Рынок, Торги, Мосбиржа, РТС
Российский рынок акций за основную сессию снизился на 0,05%
Российский рынок акций за основную торговую сессию снизился на 0,05%