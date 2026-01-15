Российский рынок акций завершил торги четверга небольшим снижением

https://1prime.ru/20260115/aktsii-866543134.html

МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций завершил основную торговую сессию четверга небольшим снижением, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов уменьшился на 0,05%, до 2 701,32 пункта, индекс Мосбиржи в юанях вырос на 0,35%, до 1 116,16 пункта, долларовый индекс РТС остался на уровне предыдущего закрытия - 1 083,66 пункта. Мартовский фьючерс нефти марки Brent на 19.10 мск дешевел на 4,04%, до 63,83 доллара за баррель. "Картина в индексе Мосбиржи за сегодня значимо не поменялась – бенчмарк, как и накануне, начал торги неуверенно, но затем вернулся к борьбе за уровни выше 2700 пунктов. Сигналы неоднозначные. С точки зрения геополитики сохраняются надежды на прогресс в обсуждении мирного соглашения по Украине", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". В то же время сохраняются риски новых американских и европейских санкций, отметил он. "С одной стороны, резкое ускорение недельной инфляции из-за последствий повышения НДС и скорректировавшиеся вниз цены на нефть ухудшают настроения у игроков. С другой же стороны, последние геополитические заявления усиливают на рынке надежды на деэскалацию", - рассказал Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". Лидеры роста и снижения котировок В лидерах роста - акции "Вуш Холдинга" (+6,62%), "Мосэнерго" (+5,51%), "Интер РАО" (+3,56%), "Новабев групп" (+2,18%) и "СПБ Биржи" (+1,72%). Акции "СПБ Биржи" продолжают попытки роста, пытаясь восстановиться от минимумов текущей недели, рассказала Елена Кожухова из ИК "Велес капитал". "Бычий сценарий дальнейшего роста акций "СПБ Биржи", вероятно, реализуется при улучшении настроений на фондовом рынке в РФ в целом или объявлении о дивидендах (неопределенность в отношении выплат сохраняется). Акции в случае улучшения геополитической обстановки могут стать одним из бенефициаров. При отсутствии изменений на геополитическом фронте котировки, однако, могут продолжить движение ниже 300 рублей с рисками обновления июльского минимума 171,4 рубля при ухудшении фундаментальных факторов", - считает эксперт. В лидерах снижения - акции "Русала" (−1,85%), "Селигдара" (−1,40%), "Норникеля" (−0,93%), "Полюса" (−0,93%) и "ТГК 1" (−0,91%). Прогнозы "В конце недели без ярких новостей инвесторы, вероятно, останутся в выжидательной позиции. Ожидаем сохранения индекса Мосбиржи в пределах 2675-2775 пунктов", - поделился Шепелев. "Индекс Мосбиржи находится под давлением. Потеря уровня 2700 пунктов открывает дорогу к 2675–2680 пунктов, а если и эти уровни не устоят - то и к декабрьским минимумам около 2650. Правда, если появятся позитивные триггеры вроде прогресса в переговорном процессе или разворота нефтяных котировок, индекс вполне способен вернуться к отметкам 2720–2750 пунктов. Пока же торги идут осторожно, в ожидании более четких сигналов", - комментирует Владислав Силаев из УК "Альфа-капитал". В целом в сформировавшихся условиях неделю индекс Мосбиржи может закончить вблизи 2700 пунктов, заключил Григорьев.

