Аналитик объяснила снижение объема торгов юанем на Мосбирже

2026-01-15T07:07+0300

2026-01-15T07:07+0300

2026-01-15T07:33+0300

МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Сокращение импорта из Китая в Россию и сильный рост объема эмиссии валютных облигаций стали причинами снижения объема торгов юанем на Московской бирже в 2025 году, прокомментировала РИА Новости аналитик компании "Эйлер" Александра Никифорова. Суммарный оборот торгов юанем расчетами "завтра" на Мосбирже за 2025 год снизился на 5%, до 2,1 триллиона юаней, а с учетом корректировок на праздничные дни среднедневной оборот в 2025 году сократился в годовом исчислении до 8,6 миллиарда юаней с 9,2 миллиарда, оценила она. При этом аналитик добавила, что считать стоит в юанях, а не в рублях, поскольку во втором варианте укрепление в 2025 году национальной валюты РФ может давать искаженную картину. "Согласно данным главного таможенного управления КНР, суммарный объем импорта из КНР в РФ за 11 месяцев 2025 года упал на 12%, до 91,7 миллиарда долларов по сравнению с сопоставимым периодом предыдущего года, экспорт из РФ в КНР снизился на 13%, до 102,2 миллиарда долларов. Падение импорта приводит к прямому сокращению спроса на иностранную валюту со стороны нефинансового сектора и стимулирует переход внешнеторговых операций в офшор, что снижает транзакционную активность на внутреннем рынке, уменьшая его глубину и общий оборот", - говорит Никифорова. В 2025 году размещенный в РФ объем облигаций, номинированных в иностранной валюте, составил 24,2 миллиарда долларов против 6,92 миллиарда годом ранее, оценила аналитик. "Большие объемы размещений валютных облигаций способствовали снижению спроса на юани, поскольку реализовывали интерес инвесторов к валютным инструментам. Это также понижало объем торгов китайской валютой на Мосбирже в 2025 году", - поясняет она. При этом эксперт отметила, что падение активности торгов юанем на Мосбирже произошло даже несмотря на увеличение объемов операций ЦБ РФ примерно на 60% в годовом выражении - до 186 миллиардов юаней. То есть операции регулятора на российском валютном рынке ощутимо выросли и составили около 8,7% всего оборота. Также интересно, что в первом полугодии 2025 года наблюдалась более значительная просадка по торговой активности: суммарный оборот торгов юанями на Мосбирже за январь-июнь 2025 упал на 25% в годовом исчислении, резюмировала Никифорова.

Новости

