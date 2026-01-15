Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Российский авторынок занял пятое место в Европе по итогам 2025 года - 15.01.2026
Российский авторынок занял пятое место в Европе по итогам 2025 года
МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Автомобильный рынок России по итогам 2025 года опустился с четвертого на пятое место в европейском рейтинге, подсчитало аналитическое агентство "Автостат" на основе данных консалтинговой компании GlobalData. "Автомобильный рынок России по итогам 2025 года оказался на пятой позиции в европейском рейтинге... Напомним, что в 2024 году российский авторынок занимал четвертую строчку в Европе... Если при рассмотрении автомобильного рынка Европы учитывать Россию, то она опустилась на пятое место", - говорится в сообщении "Автостата". Там отмечается, что тройка лидеров в данном рейтинге не изменилась по сравнению с итогами 2024 года. На первом месте осталась Германия, где было продано 2,86 миллиона новых автомобилей (+1,4%). Второе место у Великобритании с показателем 2 миллиона единиц (+3,5%), а третье - у Франции, где за год продали 1,6 миллиона машин (-5%). Четвертое место в минувшем году заняла Италия, там продажи новых машин составили 1,5 миллиона штук (-2,2%). В "Автостате" напомнили, что в России в 2025 году продажи в данном сегменте снизились на 15,6% и составили 1,3 миллиона единиц. Авторынок Испании, расположившейся на шестом месте, вырос на 12,9% и достиг отметки в 1,15 миллиона новых машин. "Что касается остальных европейских стран, то ни одна из них в 2025 году не подобралась и близко к 1-миллионной отметке", - отметили в агентстве.
15:41 15.01.2026
 
Российский авторынок занял пятое место в Европе по итогам 2025 года

"Автостат": российский авторынок опустился с 4 на 5 место в Европе по итогам 2025 года

© РИА Новости . Михаил Мордасов | Перейти в медиабанкПосетители осматривают автомобиль в автосалоне
Посетители осматривают автомобиль в автосалоне - ПРАЙМ, 1920, 15.01.2026
Посетители осматривают автомобиль в автосалоне. Архивное фото
© РИА Новости . Михаил Мордасов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Автомобильный рынок России по итогам 2025 года опустился с четвертого на пятое место в европейском рейтинге, подсчитало аналитическое агентство "Автостат" на основе данных консалтинговой компании GlobalData.
"Автомобильный рынок России по итогам 2025 года оказался на пятой позиции в европейском рейтинге... Напомним, что в 2024 году российский авторынок занимал четвертую строчку в Европе... Если при рассмотрении автомобильного рынка Европы учитывать Россию, то она опустилась на пятое место", - говорится в сообщении "Автостата".
Там отмечается, что тройка лидеров в данном рейтинге не изменилась по сравнению с итогами 2024 года. На первом месте осталась Германия, где было продано 2,86 миллиона новых автомобилей (+1,4%). Второе место у Великобритании с показателем 2 миллиона единиц (+3,5%), а третье - у Франции, где за год продали 1,6 миллиона машин (-5%).
Четвертое место в минувшем году заняла Италия, там продажи новых машин составили 1,5 миллиона штук (-2,2%). В "Автостате" напомнили, что в России в 2025 году продажи в данном сегменте снизились на 15,6% и составили 1,3 миллиона единиц.
Авторынок Испании, расположившейся на шестом месте, вырос на 12,9% и достиг отметки в 1,15 миллиона новых машин. "Что касается остальных европейских стран, то ни одна из них в 2025 году не подобралась и близко к 1-миллионной отметке", - отметили в агентстве.
