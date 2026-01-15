Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Какие переводы банки считают подозрительными: алгоритм в январе - 15.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260115/bank-866495978.html
Какие переводы банки считают подозрительными: алгоритм в январе
Какие переводы банки считают подозрительными: алгоритм в январе - 15.01.2026, ПРАЙМ
Какие переводы банки считают подозрительными: алгоритм в январе
С 1 января банки усиливают поведенческий контроль в рамках требований Банка России и Росфинмониторинга. Ключевая особенность новых правил в том, что теперь... | 15.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-15T02:02+0300
2026-01-15T02:02+0300
перевод средств
финансы
банки
росфинмониторинг
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/01/865091333_0:26:3550:2023_1920x0_80_0_0_2e70bd6bad80b0d0054a15a3db6800e0.jpg
МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. С 1 января банки усиливают поведенческий контроль в рамках требований Банка России и Росфинмониторинга. Ключевая особенность новых правил в том, что теперь оценивается логика финансового поведения клиента в целом без тотальной привязки к каждому отдельному переводу, рассказала агентству "ПРАЙМ" аналитик финансового маркетплейса Банки.ру Гаянэ Замалеева.Под внимание банков теперь чаще всего попадают регулярные переводы между физлицами без понятного экономического смысла, особенно если деньги поступают от разных отправителей в схожих суммах. Риск повышают попытки дробить платежи, резкое изменение оборотов по счету без очевидного источника дохода, а также ситуация, когда официальные доходы клиента не соответствуют наблюдаемым денежным потокам."Отдельный "триггер" — указание в назначении платежа формулировок с коммерческим оттенком при операциях между частными лицами. Это явный сигнал для системы мониторинга, что личная карта фактически используется как расчетный счет", — отмечает Замалеева.При этом бытовые переводы остаются нормой. Разовые переводы родственникам, возврат долга, совместные расходы или подарки, которые не носят систематического характера, как правило, не вызывают вопросов."Даже крупная сумма сама по себе не будет проблемой, если она укладывается в финансовую картину клиента и имеет понятное объяснение", — добавляет эксперт.Если операция все же кажется банку подозрительной, финансовая организация обычно временно приостанавливает перевод, чтобы запросить у клиента пояснения или подтверждающие документы. В отдельных случаях может быть ограничено дистанционное обслуживание до полного прояснения ситуации. Замалеева отмечает, что такие действия банков правомерны и входят в стандартную процедуру финансового контроля."Главное правило в новых реалиях — не использовать личную карту как замену расчетному счету для бизнеса. Любые регулярные доходы должны быть оформлены легально, а формулировка назначения платежа — точно отражать суть операции", — советует Замалеева.В новой логике контроля наиболее важна прозрачность и последовательность финансового поведения клиента, а не просто размер переводимых сумм, заключила она.
https://1prime.ru/20260110/perevody-866077208.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/01/865091333_411:0:3140:2047_1920x0_80_0_0_3183251207159e59c0d58040eedf217e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
перевод средств, финансы, банки, росфинмониторинг
перевод средств, Финансы, Банки, Росфинмониторинг
02:02 15.01.2026
 
Какие переводы банки считают подозрительными: алгоритм в январе

Замалеева: система контроля анализирует общее финансовое поведение клиента

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкРоссийские рубли
Российские рубли - ПРАЙМ, 1920, 15.01.2026
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. С 1 января банки усиливают поведенческий контроль в рамках требований Банка России и Росфинмониторинга. Ключевая особенность новых правил в том, что теперь оценивается логика финансового поведения клиента в целом без тотальной привязки к каждому отдельному переводу, рассказала агентству "ПРАЙМ" аналитик финансового маркетплейса Банки.ру Гаянэ Замалеева.
Под внимание банков теперь чаще всего попадают регулярные переводы между физлицами без понятного экономического смысла, особенно если деньги поступают от разных отправителей в схожих суммах. Риск повышают попытки дробить платежи, резкое изменение оборотов по счету без очевидного источника дохода, а также ситуация, когда официальные доходы клиента не соответствуют наблюдаемым денежным потокам.
"Отдельный "триггер" — указание в назначении платежа формулировок с коммерческим оттенком при операциях между частными лицами. Это явный сигнал для системы мониторинга, что личная карта фактически используется как расчетный счет", — отмечает Замалеева.
При этом бытовые переводы остаются нормой. Разовые переводы родственникам, возврат долга, совместные расходы или подарки, которые не носят систематического характера, как правило, не вызывают вопросов.
"Даже крупная сумма сама по себе не будет проблемой, если она укладывается в финансовую картину клиента и имеет понятное объяснение", — добавляет эксперт.
Если операция все же кажется банку подозрительной, финансовая организация обычно временно приостанавливает перевод, чтобы запросить у клиента пояснения или подтверждающие документы. В отдельных случаях может быть ограничено дистанционное обслуживание до полного прояснения ситуации. Замалеева отмечает, что такие действия банков правомерны и входят в стандартную процедуру финансового контроля.
Банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard - ПРАЙМ, 1920, 10.01.2026
"Можно получить штраф": от этих переводов на карту стоит отказаться
10 января, 02:02
"Главное правило в новых реалиях — не использовать личную карту как замену расчетному счету для бизнеса. Любые регулярные доходы должны быть оформлены легально, а формулировка назначения платежа — точно отражать суть операции", — советует Замалеева.
В новой логике контроля наиболее важна прозрачность и последовательность финансового поведения клиента, а не просто размер переводимых сумм, заключила она.
 
перевод средствФинансыБанкиРосфинмониторинг
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала