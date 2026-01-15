https://1prime.ru/20260115/bank-866495978.html

Какие переводы банки считают подозрительными: алгоритм в январе

Какие переводы банки считают подозрительными: алгоритм в январе

МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. С 1 января банки усиливают поведенческий контроль в рамках требований Банка России и Росфинмониторинга. Ключевая особенность новых правил в том, что теперь оценивается логика финансового поведения клиента в целом без тотальной привязки к каждому отдельному переводу, рассказала агентству "ПРАЙМ" аналитик финансового маркетплейса Банки.ру Гаянэ Замалеева.Под внимание банков теперь чаще всего попадают регулярные переводы между физлицами без понятного экономического смысла, особенно если деньги поступают от разных отправителей в схожих суммах. Риск повышают попытки дробить платежи, резкое изменение оборотов по счету без очевидного источника дохода, а также ситуация, когда официальные доходы клиента не соответствуют наблюдаемым денежным потокам."Отдельный "триггер" — указание в назначении платежа формулировок с коммерческим оттенком при операциях между частными лицами. Это явный сигнал для системы мониторинга, что личная карта фактически используется как расчетный счет", — отмечает Замалеева.При этом бытовые переводы остаются нормой. Разовые переводы родственникам, возврат долга, совместные расходы или подарки, которые не носят систематического характера, как правило, не вызывают вопросов."Даже крупная сумма сама по себе не будет проблемой, если она укладывается в финансовую картину клиента и имеет понятное объяснение", — добавляет эксперт.Если операция все же кажется банку подозрительной, финансовая организация обычно временно приостанавливает перевод, чтобы запросить у клиента пояснения или подтверждающие документы. В отдельных случаях может быть ограничено дистанционное обслуживание до полного прояснения ситуации. Замалеева отмечает, что такие действия банков правомерны и входят в стандартную процедуру финансового контроля."Главное правило в новых реалиях — не использовать личную карту как замену расчетному счету для бизнеса. Любые регулярные доходы должны быть оформлены легально, а формулировка назначения платежа — точно отражать суть операции", — советует Замалеева.В новой логике контроля наиболее важна прозрачность и последовательность финансового поведения клиента, а не просто размер переводимых сумм, заключила она.

