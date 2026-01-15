Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В российских банках рассказали о работе по семейной ипотеке
В российских банках рассказали о работе по семейной ипотеке
МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Сбербанк, ВТБ, банк "Дом.РФ", Альфа-банк, Совкомбанк и "Абсолют банк" продолжают прием заявок и выдачу кредитов по семейной ипотеке, сообщили РИА Новости в банках. "Прием заявок и выдача кредитов по семейной ипотеке продолжается в штатном режиме", - сказали в пресс-службе Сбербанка. "Мы подтверждаем повышенную активность заемщиков по семейной ипотеке, что связано с потенциальными изменениями ее условий. В декабре объем сделок по ней вырос в ВТБ примерно на 30% к декабрю 2024 года. В январе тенденция по росту выдач продолжилась. На данный момент ВТБ продолжает работать по семейной программе без изменений", - сообщили в пресс-службе ВТБ. Зампред правления банка "Дом.РФ" Алексей Косяков заявил, что банк не планирует приостанавливать выдачу кредитов по семейной ипотеке. "Мы принимаем и рассматриваем новые заявки от семей, соответствующих требованиям программы. Для нашего банка семейная ипотека остается востребованным продуктом и важным инструментом поддержки семей с детьми", - сказал он. В пресс-службе Альфа-банка сообщили, что банк следит за ситуацией на рынке и на данный момент не планирует приостанавливать выдачу семейной ипотеки клиентам. "Совкомбанк продолжает принимать заявки и выдавать кредиты по программе семейной ипотеки в стандартном режиме", - сказали в пресс-службе банка. "Не планируем (приостанавливать – ред.), поскольку для "Абсолют банка" программа "семейная ипотека" занимает большую долю выдач в общем объеме ипотечных кредитов", - прокомментировали в "Абсолют банке". Ранее в пресс-службе Т-банка сообщили РИА Новости, что банк планирует приостановить выдачу семейной ипотеки на 1-1,5 недели в связи с подготовкой к переходу на новые правила оформления таких кредитов. В свою очередь в колл-центре Россельхозбанка агентству сообщили, что банк не принимает новые заявки на семейную ипотеку с 30 декабря 2025 года. "Сейчас программа временно приостановлена", - сказал сотрудник колл-центра. С 1 февраля 2026 года в России заработают новые правила, согласно которым нельзя будет оформлять два льготных кредита по семейной ипотеке на каждого из супругов - оба будут оформлены как созаемщики по ссуде. Минфин также пояснял, что россияне, взявшие комбинированный кредит по льготным семейной, дальневосточной и арктической ипотекам, смогут рефинансировать ставку по его рыночной части, размер снижения будет зависеть от условий по рыночным программам банка. Кроме того, ставку по семейной ипотеке планируется сделать дифференцированной в зависимости от количества детей в семье. Как рассказывал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, на данный момент обсуждается снижение ставки до 4% для семей, где родился третий ребенок, сохранение на уровне 6% для семей с двумя детьми и повышение до 10% для семей с одним ребенком. Аксаков в интервью РИА Новости говорил, что законопроект, устанавливающий дифференцированную ставку по семейной ипотеке, будет принят в первом квартале 2026 года.
банки, финансы, недвижимость, втб, абсолют банк, сбербанк
Экономика, Банки, Финансы, Недвижимость, ВТБ, Абсолют банк, Сбербанк
16:43 15.01.2026
 
В российских банках рассказали о работе по семейной ипотеке

Крупные российские банки продолжают прием заявок и выдачу кредитов по семейной ипотеке

© РИА Новости . Владимир Трефилов
Доверительное управление. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Сбербанк, ВТБ, банк "Дом.РФ", Альфа-банк, Совкомбанк и "Абсолют банк" продолжают прием заявок и выдачу кредитов по семейной ипотеке, сообщили РИА Новости в банках.
"Прием заявок и выдача кредитов по семейной ипотеке продолжается в штатном режиме", - сказали в пресс-службе Сбербанка.
"Мы подтверждаем повышенную активность заемщиков по семейной ипотеке, что связано с потенциальными изменениями ее условий. В декабре объем сделок по ней вырос в ВТБ примерно на 30% к декабрю 2024 года. В январе тенденция по росту выдач продолжилась. На данный момент ВТБ продолжает работать по семейной программе без изменений", - сообщили в пресс-службе ВТБ.
Зампред правления банка "Дом.РФ" Алексей Косяков заявил, что банк не планирует приостанавливать выдачу кредитов по семейной ипотеке. "Мы принимаем и рассматриваем новые заявки от семей, соответствующих требованиям программы. Для нашего банка семейная ипотека остается востребованным продуктом и важным инструментом поддержки семей с детьми", - сказал он.
В пресс-службе Альфа-банка сообщили, что банк следит за ситуацией на рынке и на данный момент не планирует приостанавливать выдачу семейной ипотеки клиентам.
"Совкомбанк продолжает принимать заявки и выдавать кредиты по программе семейной ипотеки в стандартном режиме", - сказали в пресс-службе банка.
"Не планируем (приостанавливать – ред.), поскольку для "Абсолют банка" программа "семейная ипотека" занимает большую долю выдач в общем объеме ипотечных кредитов", - прокомментировали в "Абсолют банке".
Ранее в пресс-службе Т-банка сообщили РИА Новости, что банк планирует приостановить выдачу семейной ипотеки на 1-1,5 недели в связи с подготовкой к переходу на новые правила оформления таких кредитов.
В свою очередь в колл-центре Россельхозбанка агентству сообщили, что банк не принимает новые заявки на семейную ипотеку с 30 декабря 2025 года. "Сейчас программа временно приостановлена", - сказал сотрудник колл-центра.
С 1 февраля 2026 года в России заработают новые правила, согласно которым нельзя будет оформлять два льготных кредита по семейной ипотеке на каждого из супругов - оба будут оформлены как созаемщики по ссуде. Минфин также пояснял, что россияне, взявшие комбинированный кредит по льготным семейной, дальневосточной и арктической ипотекам, смогут рефинансировать ставку по его рыночной части, размер снижения будет зависеть от условий по рыночным программам банка.
Кроме того, ставку по семейной ипотеке планируется сделать дифференцированной в зависимости от количества детей в семье. Как рассказывал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, на данный момент обсуждается снижение ставки до 4% для семей, где родился третий ребенок, сохранение на уровне 6% для семей с двумя детьми и повышение до 10% для семей с одним ребенком.
Аксаков в интервью РИА Новости говорил, что законопроект, устанавливающий дифференцированную ставку по семейной ипотеке, будет принят в первом квартале 2026 года.
Путин рассказал о семейной ипотеке в городах с низким темпом строительства
19 декабря 2025, 15:16
Экономика, Банки, Финансы, Недвижимость, ВТБ, Абсолют банк, Сбербанк
 
 
