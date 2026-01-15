https://1prime.ru/20260115/baumgertner-866529082.html
На Кипре обнаружили тело пропавшего экс-главы "Уралкалия" Баумгертнера
На Кипре обнаружили тело пропавшего экс-главы "Уралкалия" Баумгертнера - 15.01.2026, ПРАЙМ
На Кипре обнаружили тело пропавшего экс-главы "Уралкалия" Баумгертнера
Знакомый экс-главы "Уралкалия" Владислава Баумгертнера подтвердил РИА Новости, что на Кипре обнаружено тело российского бизнесмена. | 15.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-15T15:54+0300
2026-01-15T15:54+0300
2026-01-15T15:54+0300
россия
кипр
уралкалий
в мире
https://cdnn.1prime.ru/img/77820/21/778202148_0:155:2461:1539_1920x0_80_0_0_9fdefb5836bfe27cd841079cefc6a43f.jpg
МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Знакомый экс-главы "Уралкалия" Владислава Баумгертнера подтвердил РИА Новости, что на Кипре обнаружено тело российского бизнесмена. "Найденное тело - Владислава. Оформляются необходимые документы", - заявил Алексей Дозорцев. Полиция Кипра вела масштабную поисковую операцию участием дронов и вертолетов с воскресенья. Местонахождение бизнесмена было неизвестно с 7 января. В среду местный житель обнаружил неопознанное тело мужчины в районе поисков Баумгертнера в прибрежной зоне деревни Авдиму недалеко от места, откуда исходил последний сигнал телефона предпринимателя. По информации СМИ, вскрытие и забор образцов ДНК были назначены на четверг.
кипр
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/77820/21/778202148_101:0:2360:1694_1920x0_80_0_0_f725f6087fd25ce04f89d9f4714533c5.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, кипр, уралкалий, в мире
РОССИЯ, КИПР, Уралкалий, В мире
На Кипре обнаружили тело пропавшего экс-главы "Уралкалия" Баумгертнера
Знакомый подтвердил, что тело экс-главы "Уралкалия" Баумгертнера обнаружили на Кипре