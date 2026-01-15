https://1prime.ru/20260115/baumgertner-866529082.html

На Кипре обнаружили тело пропавшего экс-главы "Уралкалия" Баумгертнера

15.01.2026 - Знакомый экс-главы "Уралкалия" Владислава Баумгертнера подтвердил РИА Новости, что на Кипре обнаружено тело российского бизнесмена.

МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Знакомый экс-главы "Уралкалия" Владислава Баумгертнера подтвердил РИА Новости, что на Кипре обнаружено тело российского бизнесмена. "Найденное тело - Владислава. Оформляются необходимые документы", - заявил Алексей Дозорцев. Полиция Кипра вела масштабную поисковую операцию участием дронов и вертолетов с воскресенья. Местонахождение бизнесмена было неизвестно с 7 января. В среду местный житель обнаружил неопознанное тело мужчины в районе поисков Баумгертнера в прибрежной зоне деревни Авдиму недалеко от места, откуда исходил последний сигнал телефона предпринимателя. По информации СМИ, вскрытие и забор образцов ДНК были назначены на четверг.

