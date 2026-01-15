Названа основная версия гибели экс-главы "Уралкалия" Баумгертнера

https://1prime.ru/20260115/baumgertner-866529380.html

МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Основная версия гибели экс-главы "Уралкалия" Владислава Баумгертнера, тело которого обнаружили на Кипре, - несчастный случай, заявил РИА Новости знакомый российского бизнесмена Алексей Дозорцев. "Основная версия - несчастный случай", - сказал он. Полиция Кипра вела масштабную поисковую операцию участием дронов и вертолетов с воскресенья. Местонахождение бизнесмена было неизвестно с 7 января. В среду местный житель обнаружил неопознанное тело мужчины в районе поисков Баумгертнера в прибрежной зоне деревни Авдиму недалеко от места, откуда исходил последний сигнал телефона предпринимателя. По информации СМИ, вскрытие и забор образцов ДНК были назначены на четверг.

