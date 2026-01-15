https://1prime.ru/20260115/baumgertner-866529380.html
Названа основная версия гибели экс-главы "Уралкалия" Баумгертнера
Названа основная версия гибели экс-главы "Уралкалия" Баумгертнера
2026-01-15T15:58+0300
МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Основная версия гибели экс-главы "Уралкалия" Владислава Баумгертнера, тело которого обнаружили на Кипре, - несчастный случай, заявил РИА Новости знакомый российского бизнесмена Алексей Дозорцев. "Основная версия - несчастный случай", - сказал он. Полиция Кипра вела масштабную поисковую операцию участием дронов и вертолетов с воскресенья. Местонахождение бизнесмена было неизвестно с 7 января. В среду местный житель обнаружил неопознанное тело мужчины в районе поисков Баумгертнера в прибрежной зоне деревни Авдиму недалеко от места, откуда исходил последний сигнал телефона предпринимателя. По информации СМИ, вскрытие и забор образцов ДНК были назначены на четверг.
