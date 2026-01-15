В аэропортах и на железнодорожных вокзалах тестируют биометрию

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
2026-01-15T07:16+0300
2026-01-15T07:16+0300
МОСКВА, 15 янв – ПРАЙМ. Единая биометрическая система уже тестируется в российских аэропортах и на железнодорожных вокзалах, такие технологии позволят сократить время прохождения процедуры регистрации и посадки на рейс, рассказали РИА Новости в Минтрансе РФ. "Единая биометрическая система тестируется в аэропортах и железнодорожных вокзалах при посадке на поезда дальнего следования для повышения удобства перемещения пассажиров - это позволит сократить время прохождения процедуры регистрации и посадки на рейс", - пояснили в ведомстве. В конце декабря замглавы Минтранса Алексей Шило сообщал, что технологии биометрии закладываются в объекты пассажирской инфраструктуры высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Москвой и Санкт-Петербургом.
07:16 15.01.2026
 
МОСКВА, 15 янв – ПРАЙМ. Единая биометрическая система уже тестируется в российских аэропортах и на железнодорожных вокзалах, такие технологии позволят сократить время прохождения процедуры регистрации и посадки на рейс, рассказали РИА Новости в Минтрансе РФ.
"Единая биометрическая система тестируется в аэропортах и железнодорожных вокзалах при посадке на поезда дальнего следования для повышения удобства перемещения пассажиров - это позволит сократить время прохождения процедуры регистрации и посадки на рейс", - пояснили в ведомстве.
В конце декабря замглавы Минтранса Алексей Шило сообщал, что технологии биометрии закладываются в объекты пассажирской инфраструктуры высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Москвой и Санкт-Петербургом.
 
