https://1prime.ru/20260115/braumgertner-866533854.html

Друг Баумгертнера рассказал о дне его пропаже на Кипре

Друг Баумгертнера рассказал о дне его пропаже на Кипре - 15.01.2026, ПРАЙМ

Друг Баумгертнера рассказал о дне его пропаже на Кипре

Бывший глава "Уралкалия" Владислав Баумгертнер, пропавший ранее на Кипре, неоднократно ходил в пешие походы в район Писсури на острове, в день происшествия была | 15.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-15T16:49+0300

2026-01-15T16:49+0300

2026-01-15T16:49+0300

кипр

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/0f/866533210_0:0:2927:1646_1920x0_80_0_0_d958888ce11a49e8cf3eb241c02411e1.jpg

МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Бывший глава "Уралкалия" Владислав Баумгертнер, пропавший ранее на Кипре, неоднократно ходил в пешие походы в район Писсури на острове, в день происшествия была дождливая и ветреная погода, что могло привести к трагическому исходу, рассказал РИА Новости его знакомый Алексей Дозорцев. "Владислав неоднократно ходил на хайкинг в район Писсури. Погода в день происшествия была дождливая и ветреная. В районе преобладает глиняная почва, которая становится скользкой в таких условиях", - сообщил он. Дозорцев добавил, что Баумгертнер перестал выходить на связь незадолго до заката. "Вероятнее всего, эти факторы привели к трагической случайности", - считает он. Полиция Кипра вела масштабные поиски Баумгертнера с воскресенья. Местонахождение бизнесмена было неизвестно с 7 января. В среду местный житель обнаружил неопознанное тело мужчины в районе поисков в прибрежной зоне деревни Авдиму недалеко от места, откуда исходил последний сигнал телефона предпринимателя. По информации СМИ, вскрытие и забор образцов ДНК были назначены на четверг. Ранее в четверг Дозорцев подтвердил РИА Новости, что на Кипре обнаружено тело бывшего главы "Уралкалия". Основная версия гибели, по его словам, - несчастный случай.

https://1prime.ru/20260115/telo-866531289.html

кипр

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

кипр