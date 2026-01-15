https://1prime.ru/20260115/braumgertner-866533854.html
Друг Баумгертнера рассказал о дне его пропаже на Кипре
МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Бывший глава "Уралкалия" Владислав Баумгертнер, пропавший ранее на Кипре, неоднократно ходил в пешие походы в район Писсури на острове, в день происшествия была дождливая и ветреная погода, что могло привести к трагическому исходу, рассказал РИА Новости его знакомый Алексей Дозорцев. "Владислав неоднократно ходил на хайкинг в район Писсури. Погода в день происшествия была дождливая и ветреная. В районе преобладает глиняная почва, которая становится скользкой в таких условиях", - сообщил он. Дозорцев добавил, что Баумгертнер перестал выходить на связь незадолго до заката. "Вероятнее всего, эти факторы привели к трагической случайности", - считает он. Полиция Кипра вела масштабные поиски Баумгертнера с воскресенья. Местонахождение бизнесмена было неизвестно с 7 января. В среду местный житель обнаружил неопознанное тело мужчины в районе поисков в прибрежной зоне деревни Авдиму недалеко от места, откуда исходил последний сигнал телефона предпринимателя. По информации СМИ, вскрытие и забор образцов ДНК были назначены на четверг. Ранее в четверг Дозорцев подтвердил РИА Новости, что на Кипре обнаружено тело бывшего главы "Уралкалия". Основная версия гибели, по его словам, - несчастный случай.
