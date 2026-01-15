https://1prime.ru/20260115/britaniya-866531980.html

МИД призвал Британию отказаться от эскалации международной напряженности

2026-01-15T16:30+0300

политика

общество

россия

москва

великобритания

мария захарова

мид рф

МОСКВА, 15 янв – ПРАЙМ. Москва призывает Великобританию отказаться от эскалации международной напряженности и вернуться к уважительному диалогу, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Мы призываем британские власти отказаться от международной напряженности, вернуться в рамки уважительного, равноправного, если они еще помнят, что это такое, диалога, осознав ответственность за сохранение основ послевоенного миропорядка", - сказала она в ходе брифинга.

москва

великобритания

2026

общество , россия, москва, великобритания, мария захарова, мид рф