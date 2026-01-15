https://1prime.ru/20260115/britaniya-866531980.html
МИД призвал Британию отказаться от эскалации международной напряженности
МИД призвал Британию отказаться от эскалации международной напряженности - 15.01.2026, ПРАЙМ
МИД призвал Британию отказаться от эскалации международной напряженности
Москва призывает Великобританию отказаться от эскалации международной напряженности и вернуться к уважительному диалогу, заявила официальный представитель МИД... | 15.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-15T16:30+0300
2026-01-15T16:30+0300
2026-01-15T16:30+0300
политика
общество
россия
москва
великобритания
мария захарова
мид рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/04/860313238_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_4e94b58b3ccbff9f76c13a3e91a4fa5f.jpg
МОСКВА, 15 янв – ПРАЙМ. Москва призывает Великобританию отказаться от эскалации международной напряженности и вернуться к уважительному диалогу, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Мы призываем британские власти отказаться от международной напряженности, вернуться в рамки уважительного, равноправного, если они еще помнят, что это такое, диалога, осознав ответственность за сохранение основ послевоенного миропорядка", - сказала она в ходе брифинга.
https://1prime.ru/20260115/neft-866528333.html
москва
великобритания
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/04/860313238_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_aa325c9067d72e2e201fc426e44b3d9d.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , россия, москва, великобритания, мария захарова, мид рф
Политика, Общество , РОССИЯ, МОСКВА, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, Мария Захарова, МИД РФ
МИД призвал Британию отказаться от эскалации международной напряженности
Захарова призвала Британию отказаться от эскалации международной напряженности