МИД призвал Британию отказаться от эскалации международной напряженности - 15.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-15T16:30+0300
2026-01-15T16:30+0300
МОСКВА, 15 янв – ПРАЙМ. Москва призывает Великобританию отказаться от эскалации международной напряженности и вернуться к уважительному диалогу, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Мы призываем британские власти отказаться от международной напряженности, вернуться в рамки уважительного, равноправного, если они еще помнят, что это такое, диалога, осознав ответственность за сохранение основ послевоенного миропорядка", - сказала она в ходе брифинга.
16:30 15.01.2026
 
МИД призвал Британию отказаться от эскалации международной напряженности

МОСКВА, 15 янв – ПРАЙМ. Москва призывает Великобританию отказаться от эскалации международной напряженности и вернуться к уважительному диалогу, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы призываем британские власти отказаться от международной напряженности, вернуться в рамки уважительного, равноправного, если они еще помнят, что это такое, диалога, осознав ответственность за сохранение основ послевоенного миропорядка", - сказала она в ходе брифинга.
