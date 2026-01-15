https://1prime.ru/20260115/burjatija-866512880.html

На севере Бурятии из-за подтопления снова ограничили движение транспорта

На севере Бурятии из-за подтопления снова ограничили движение транспорта - 15.01.2026, ПРАЙМ

На севере Бурятии из-за подтопления снова ограничили движение транспорта

15.01.2026

УЛАН-УДЭ, 15 янв - ПРАЙМ. Движение транспорта снова ограничили на участке региональной дороги "Северобайкальск - Таксимо" на севере Бурятии из-за подтопления, сообщила пресс-служба ГБУ "Дороги Бурятии". Как сообщал минтранс Бурятии, на участке региональной дороги "Северобайкальск - Таксимо" 7 января из-за подтопления было ограничено движение транспорта. Через два дня после отсыпки противоналедных валов проезд открыли. "На трассе "Северобайкальск - Таксимо" вновь введено ограничение движения из-за подтопления. На 329-м километре автодороги... из-за резкого похолодания значительно увеличился приток наледных вод. Вода частично разрушила земляные валы, устроенные ранее и защищающие дорожное полотно, что привело к его подтоплению. Введено ограничение движения", - говорится в сообщении. Как отметили в ГБУ, организованы круглосуточные аварийные работы, для сотрудников доставлен жилой вагон. На месте работают шесть единиц спецтехники. Дорожные службы настоятельно рекомендовали водителям воздержаться от поездок по этому участку трассы до завершения восстановительных работ.

