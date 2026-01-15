Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Coca-Cola продлила в России право на товарный знак - 15.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260115/coca-cola-866509260.html
Coca-Cola продлила в России право на товарный знак
Coca-Cola продлила в России право на товарный знак - 15.01.2026, ПРАЙМ
Coca-Cola продлила в России право на товарный знак
Американский производитель безалкогольных напитков Coca-Cola Company продлил в России право на товарный знак в виде изображения фирменной стеклянной бутылки,... | 15.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-15T03:42+0300
2026-01-15T03:42+0300
бизнес
россия
экономика
украина
coca-cola
роспатент
sprite
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866509260.jpg?1768437723
МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Американский производитель безалкогольных напитков Coca-Cola Company продлил в России право на товарный знак в виде изображения фирменной стеклянной бутылки, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента. Согласно документам, действие исключительного права на товарный знак истекало в декабре 2025 года. Однако Coca-Cola подала в Роспатент заявление, чтобы продлить срок владения. Ведомство приняло положительное решение, удовлетворив заявление компании. По данным Роспатента, Coca-Cola сможет владеть товарным знаком до декабря 2035 года и продавать в России безалкогольные напитки. Coca-Cola Company была основана в 1892 году, штаб-квартира находится в Атланте (штат Джорджия). Наиболее известные бренды компании - Coca-Cola, Fanta и Sprite. Продукция компании доступна в более чем 200 странах, штат составляет более 700 тысяч сотрудников. Coca-Cola Company в марте 2022 года объявила о приостановке деятельности в России из-за ситуации вокруг Украины, а в июне – о том, что остановит продажу и производство газировки под международными брендами Coca-Cola, Sprite, Fanta в России.
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, украина, coca-cola, роспатент, sprite
Бизнес, РОССИЯ, Экономика, УКРАИНА, Coca-Cola, Роспатент, Sprite
03:42 15.01.2026
 
Coca-Cola продлила в России право на товарный знак

Роспатент подтвердил право Coca-Cola на товарный знак в виде логотипа

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Американский производитель безалкогольных напитков Coca-Cola Company продлил в России право на товарный знак в виде изображения фирменной стеклянной бутылки, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента.
Согласно документам, действие исключительного права на товарный знак истекало в декабре 2025 года. Однако Coca-Cola подала в Роспатент заявление, чтобы продлить срок владения.
Ведомство приняло положительное решение, удовлетворив заявление компании. По данным Роспатента, Coca-Cola сможет владеть товарным знаком до декабря 2035 года и продавать в России безалкогольные напитки.
Coca-Cola Company была основана в 1892 году, штаб-квартира находится в Атланте (штат Джорджия). Наиболее известные бренды компании - Coca-Cola, Fanta и Sprite. Продукция компании доступна в более чем 200 странах, штат составляет более 700 тысяч сотрудников.
Coca-Cola Company в марте 2022 года объявила о приостановке деятельности в России из-за ситуации вокруг Украины, а в июне – о том, что остановит продажу и производство газировки под международными брендами Coca-Cola, Sprite, Fanta в России.
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯУКРАИНАCoca-ColaРоспатентSprite
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала