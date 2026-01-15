https://1prime.ru/20260115/coca-cola-866509260.html

Coca-Cola продлила в России право на товарный знак

Coca-Cola продлила в России право на товарный знак

МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Американский производитель безалкогольных напитков Coca-Cola Company продлил в России право на товарный знак в виде изображения фирменной стеклянной бутылки, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента. Согласно документам, действие исключительного права на товарный знак истекало в декабре 2025 года. Однако Coca-Cola подала в Роспатент заявление, чтобы продлить срок владения. Ведомство приняло положительное решение, удовлетворив заявление компании. По данным Роспатента, Coca-Cola сможет владеть товарным знаком до декабря 2035 года и продавать в России безалкогольные напитки. Coca-Cola Company была основана в 1892 году, штаб-квартира находится в Атланте (штат Джорджия). Наиболее известные бренды компании - Coca-Cola, Fanta и Sprite. Продукция компании доступна в более чем 200 странах, штат составляет более 700 тысяч сотрудников. Coca-Cola Company в марте 2022 года объявила о приостановке деятельности в России из-за ситуации вокруг Украины, а в июне – о том, что остановит продажу и производство газировки под международными брендами Coca-Cola, Sprite, Fanta в России.

