СМИ: концерты Долиной оказались под угрозой срыва
Mash: концерты Долиной в Обнинске и Брянске оказались под угрозой
Певица Лариса Долина. Архивное фото
МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Выступления народной артистки России Ларисы Долиной в Брянской и Калужской областях оказались под угрозой отмены, сообщает Telegram-канал Mash.
"Концерты Ларисы Долиной в Брянской и Калужской областях под угрозой срыва. На встречу с певицей продано меньше десяти процентов билетов. Организаторы считают, что певица гробит свою карьеру", — говорится в публикации.
Как уточняется, гастрольный тур певицы должен был начаться 8 марта в Обнинске, где из 700 мест в зале продано всего 66 билетов. На концерт в Брянске занято только около 70 мест из 800 возможных.
На первую половину 2026 года у Долиной запланировано семь концертов, ни один из которых не является крупным сольным выступлением. При этом юбилейный концерт в БКЗ "Октябрьский" в Санкт-Петербурге был перенесен с 25 февраля на 15 ноября 2026 года.
Согласно решению Мосгорсуда от 25 декабря, Долина должна покинуть квартиру в Хамовниках, которую у нее купила Лурье за 112 миллионов рублей. Суд также обязал снять с регистрационного учета дочь и внучку певицы. Исполнение решения произошло немедленно. Верховный суд России 16 декабря признал право собственности на квартиру в Хамовниках за Лурье.
Предыдущее вердикты суда, оставлявшие квартиру за певицей, которая утверждает, что при заключении сделки находилась под влиянием мошенников, были аннулированы. На протяжении всего судебного процесса Долина продолжала проживать в квартире.