Доллар дорожает к мировым валютам после публикации статистики из США

МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Стоимость доллара в четверг вечером ускорила рост по отношению к мировым валютам после публикации американской макростатистики, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 18.20 мск курс евро к доллару снижался до 1,1603 доллара с 1,1645 доллара за евро на предыдущем закрытии, курс доллара к иене увеличивался до 158,64 иены с уровня прошлого закрытия в 158,39 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) рос на 0,33% - до 99,4 пункта. В четверг была опубликована еженедельная статистика по рынку труда в США. Число первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю, завершившуюся 10 января, сократилось до 198 тысяч. Аналитики при этом ждали показатель на уровне 215 тысяч. В пятницу Федеральная резервная система США выпустит данные о промышленном производстве в стране. Ожидается, что его объем в декабре вырос на 0,1% в месячном выражении.
