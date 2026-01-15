Египет получил от Евросоюза миллиард евро льготного финансирования
Флаг Египта. Архивное фото
БЕЙРУТ, 15 янв - ПРАЙМ. Египет получил от Европейского союза один миллиард евро льготного финансирования в рамках механизма макроэкономической поддержки и бюджетной помощи, говорится в заявлении министерства планирования, экономического развития и международного сотрудничества Египта.
"Министр планирования, экономического развития и международного сотрудничества Рания аль-Машат объявила в четверг о выделении Египту льготного финансирования в размере 1 миллиарда евро со стороны ЕС. Средства предоставлены в рамках первого транша второго этапа механизма макроэкономической поддержки и бюджетной помощи (MFA) во исполнение декларации о повышении уровня отношений между сторонами, подписанной президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси и главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен в марте 2024 года", - говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте министерства.
В заявлении отмечается, что указанное финансирование является частью пакета, подписанного в октябре прошлого года на полях первого египетско-европейского саммита в Брюсселе, в рамках которого был согласован меморандум о взаимопонимании по второму этапу механизма макроэкономической поддержки и бюджетной помощи Египту со стороны ЕС.
Аль-Машат подчеркнула, что первый транш связан с реализацией 16 структурных реформ, которые Египет уже осуществил в рамках национальной программы структурных реформ в координации с профильными ведомствами, включая Центральный банк Египта, а также министерства финансов, планирования и международного сотрудничества, инвестиций и внешней торговли, электроэнергии и возобновляемых источников энергии, водных ресурсов и ирригации, окружающей среды и промышленности.
По словам министра, данные реформы способствуют укреплению макроэкономической стабильности за счет повышения эффективности управления государственными финансами, развития среднесрочных бюджетных рамок, управления финансовыми рисками и государственными инвестициями. Важным направлением также является продвижение зеленого перехода - посредством устойчивого управления водными ресурсами, развития политики переработки отходов в энергию, повышения энергоэффективности и защиты природного капитала Красного моря, что в совокупности служит достижению устойчивого экономического развития.
"Сегодня Европейская комиссия выделяет Египту 1 миллиард евро в рамках программы макрофинансовой помощи. Египет выполнил все согласованные требования, включая экономические и политические. Программа макрофинансовой помощи помогает удовлетворить финансовые потребности Египта, обеспечить макроэкономическую стабильность и продвинуть реформы", - написал в свою очередь в сети X еврокомиссар Валдис Домбровскис.