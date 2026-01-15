Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Египет получил от Евросоюза миллиард евро льготного финансирования - 15.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260115/egipet-866527483.html
Египет получил от Евросоюза миллиард евро льготного финансирования
Египет получил от Евросоюза миллиард евро льготного финансирования - 15.01.2026, ПРАЙМ
Египет получил от Евросоюза миллиард евро льготного финансирования
Египет получил от Европейского союза один миллиард евро льготного финансирования в рамках механизма макроэкономической поддержки и бюджетной помощи, говорится в | 15.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-15T15:16+0300
2026-01-15T15:16+0300
экономика
финансы
мировая экономика
египет
брюссель
красное море
урсула фон дер ляйен
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/04/865227275_0:578:1501:1422_1920x0_80_0_0_8ff3191e63ba5314dad804f39ba28668.jpg
БЕЙРУТ, 15 янв - ПРАЙМ. Египет получил от Европейского союза один миллиард евро льготного финансирования в рамках механизма макроэкономической поддержки и бюджетной помощи, говорится в заявлении министерства планирования, экономического развития и международного сотрудничества Египта. "Министр планирования, экономического развития и международного сотрудничества Рания аль-Машат объявила в четверг о выделении Египту льготного финансирования в размере 1 миллиарда евро со стороны ЕС. Средства предоставлены в рамках первого транша второго этапа механизма макроэкономической поддержки и бюджетной помощи (MFA) во исполнение декларации о повышении уровня отношений между сторонами, подписанной президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси и главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен в марте 2024 года", - говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте министерства. В заявлении отмечается, что указанное финансирование является частью пакета, подписанного в октябре прошлого года на полях первого египетско-европейского саммита в Брюсселе, в рамках которого был согласован меморандум о взаимопонимании по второму этапу механизма макроэкономической поддержки и бюджетной помощи Египту со стороны ЕС. Аль-Машат подчеркнула, что первый транш связан с реализацией 16 структурных реформ, которые Египет уже осуществил в рамках национальной программы структурных реформ в координации с профильными ведомствами, включая Центральный банк Египта, а также министерства финансов, планирования и международного сотрудничества, инвестиций и внешней торговли, электроэнергии и возобновляемых источников энергии, водных ресурсов и ирригации, окружающей среды и промышленности. По словам министра, данные реформы способствуют укреплению макроэкономической стабильности за счет повышения эффективности управления государственными финансами, развития среднесрочных бюджетных рамок, управления финансовыми рисками и государственными инвестициями. Важным направлением также является продвижение зеленого перехода - посредством устойчивого управления водными ресурсами, развития политики переработки отходов в энергию, повышения энергоэффективности и защиты природного капитала Красного моря, что в совокупности служит достижению устойчивого экономического развития. "Сегодня Европейская комиссия выделяет Египту 1 миллиард евро в рамках программы макрофинансовой помощи. Египет выполнил все согласованные требования, включая экономические и политические. Программа макрофинансовой помощи помогает удовлетворить финансовые потребности Египта, обеспечить макроэкономическую стабильность и продвинуть реформы", - написал в свою очередь в сети X еврокомиссар Валдис Домбровскис.
египет
брюссель
красное море
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/04/865227275_0:438:1501:1563_1920x0_80_0_0_84b37a91c9ccca36309df19eb6a84851.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, мировая экономика, египет, брюссель, красное море, урсула фон дер ляйен, ес
Экономика, Финансы, Мировая экономика, ЕГИПЕТ, Брюссель, Красное море, Урсула фон дер Ляйен, ЕС
15:16 15.01.2026
 
Египет получил от Евросоюза миллиард евро льготного финансирования

ЕС выделил Египту миллиард евро льготного финансирования для поддержки экономики

© РИА Новости . Александр ЕлистратовФлаг Египта
Флаг Египта - ПРАЙМ, 1920, 15.01.2026
Флаг Египта. Архивное фото
© РИА Новости . Александр Елистратов
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
БЕЙРУТ, 15 янв - ПРАЙМ. Египет получил от Европейского союза один миллиард евро льготного финансирования в рамках механизма макроэкономической поддержки и бюджетной помощи, говорится в заявлении министерства планирования, экономического развития и международного сотрудничества Египта.
"Министр планирования, экономического развития и международного сотрудничества Рания аль-Машат объявила в четверг о выделении Египту льготного финансирования в размере 1 миллиарда евро со стороны ЕС. Средства предоставлены в рамках первого транша второго этапа механизма макроэкономической поддержки и бюджетной помощи (MFA) во исполнение декларации о повышении уровня отношений между сторонами, подписанной президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси и главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен в марте 2024 года", - говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте министерства.
В заявлении отмечается, что указанное финансирование является частью пакета, подписанного в октябре прошлого года на полях первого египетско-европейского саммита в Брюсселе, в рамках которого был согласован меморандум о взаимопонимании по второму этапу механизма макроэкономической поддержки и бюджетной помощи Египту со стороны ЕС.
Аль-Машат подчеркнула, что первый транш связан с реализацией 16 структурных реформ, которые Египет уже осуществил в рамках национальной программы структурных реформ в координации с профильными ведомствами, включая Центральный банк Египта, а также министерства финансов, планирования и международного сотрудничества, инвестиций и внешней торговли, электроэнергии и возобновляемых источников энергии, водных ресурсов и ирригации, окружающей среды и промышленности.
По словам министра, данные реформы способствуют укреплению макроэкономической стабильности за счет повышения эффективности управления государственными финансами, развития среднесрочных бюджетных рамок, управления финансовыми рисками и государственными инвестициями. Важным направлением также является продвижение зеленого перехода - посредством устойчивого управления водными ресурсами, развития политики переработки отходов в энергию, повышения энергоэффективности и защиты природного капитала Красного моря, что в совокупности служит достижению устойчивого экономического развития.
"Сегодня Европейская комиссия выделяет Египту 1 миллиард евро в рамках программы макрофинансовой помощи. Египет выполнил все согласованные требования, включая экономические и политические. Программа макрофинансовой помощи помогает удовлетворить финансовые потребности Египта, обеспечить макроэкономическую стабильность и продвинуть реформы", - написал в свою очередь в сети X еврокомиссар Валдис Домбровскис.
 
ЭкономикаФинансыМировая экономикаЕГИПЕТБрюссельКрасное мореУрсула фон дер ЛяйенЕС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала