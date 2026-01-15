Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Запорожской области устанавливают причины отключения электроэнергии - 15.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260115/elektroenergiya-866548342.html
В Запорожской области устанавливают причины отключения электроэнергии
В Запорожской области устанавливают причины отключения электроэнергии - 15.01.2026, ПРАЙМ
В Запорожской области устанавливают причины отключения электроэнергии
Причины массового отключения электроэнергии в Запорожской области, из-за которого без света остаются 144,5 тысяч потребителей, устанавливают, сообщает... | 15.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-15T23:30+0300
2026-01-15T23:30+0300
запорожская область
https://cdnn.1prime.ru/img/83983/66/839836679_0:150:3111:1900_1920x0_80_0_0_2bc49cac9e3d52b46053e286ffd55b28.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв - ПРАЙМ. Причины массового отключения электроэнергии в Запорожской области, из-за которого без света остаются 144,5 тысяч потребителей, устанавливают, сообщает пресс-служба министерства энергетики региона. "На территории Запорожской области зафиксировано массовое отключение электроэнергии. Без электроснабжения остаются 144 510 потребителей. Причины инцидента устанавливаются. Энергетические службы прикладывают все усилия для скорейшего восстановления подачи электроэнергии", - говорится в сообщении пресс-службы.
запорожская область
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83983/66/839836679_190:0:2921:2048_1920x0_80_0_0_02cacc349864b7680b9b58c65c1de454.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
запорожская область
Запорожская область
23:30 15.01.2026
 
В Запорожской области устанавливают причины отключения электроэнергии

В Запорожской области минэнерго устанавливает причины отключения электроэнергии

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкЛинии электропередач
Линии электропередач - ПРАЙМ, 1920, 15.01.2026
Линии электропередач. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв - ПРАЙМ. Причины массового отключения электроэнергии в Запорожской области, из-за которого без света остаются 144,5 тысяч потребителей, устанавливают, сообщает пресс-служба министерства энергетики региона.
"На территории Запорожской области зафиксировано массовое отключение электроэнергии. Без электроснабжения остаются 144 510 потребителей. Причины инцидента устанавливаются. Энергетические службы прикладывают все усилия для скорейшего восстановления подачи электроэнергии", - говорится в сообщении пресс-службы.
 
Запорожская область
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала