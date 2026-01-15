В Запорожской области устанавливают причины отключения электроэнергии

https://1prime.ru/20260115/elektroenergiya-866548342.html
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв - ПРАЙМ. Причины массового отключения электроэнергии в Запорожской области, из-за которого без света остаются 144,5 тысяч потребителей, устанавливают, сообщает пресс-служба министерства энергетики региона. "На территории Запорожской области зафиксировано массовое отключение электроэнергии. Без электроснабжения остаются 144 510 потребителей. Причины инцидента устанавливаются. Энергетические службы прикладывают все усилия для скорейшего восстановления подачи электроэнергии", - говорится в сообщении пресс-службы.
