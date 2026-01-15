https://1prime.ru/20260115/es-866545714.html

СМИ: ЕС может ввести дополнительные пошлины на гибридные автомобили из КНР

МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. ЕС рассматривает возможность введения дополнительных пошлин на китайские гибридные автомобили, сообщает издание Euractiv со ссылкой на представителя главы европейского промышленного ведомства Стефана Сежурне. "Европейская комиссия рассматривает возможность введения (дополнительных - ред.) пошлин на китайские гибридные автомобили", - пишет издание. Отмечается, что подобный шаг может увеличить действующие в ЕС пошлины на китайские гибридные авто до 35,3%. Euractiv подчеркивает, что обсуждения проходят на фоне резкого роста экспорта китайских гибридных автомобилей в ЕС за последний год.

бизнес, ес