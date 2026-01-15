https://1prime.ru/20260115/evropa-866510986.html
"Все они погибнут". В США раскрыли замысел Запада на Украине
"Все они погибнут". В США раскрыли замысел Запада на Украине - 15.01.2026, ПРАЙМ
"Все они погибнут". В США раскрыли замысел Запада на Украине
Европейские страны не смогут развернуть свои войска на территории Украины, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал офицер разведки Корпуса морской пехоты... | 15.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-15T05:17+0300
2026-01-15T05:17+0300
2026-01-15T05:17+0300
европа
украина
сша
скотт риттер
нато
ес
мид рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/0b/847292642_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_64128d4ea59ff4f97013d01442f9e363.jpg
МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Европейские страны не смогут развернуть свои войска на территории Украины, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер."Британцы говорят о развертывании на Украине 7500 военных. <…> А что будет, если случится то, что называется в народе "как гром среди ясного неба"? Кто придет на помощь этим 7500? Никто не придет. Все они погибнут. <…> А если не погибнут, то как будет проходить ротация? Через шесть месяцев им нужно подготовить еще 7500 для замены. Они не смогут этого сделать. Британские войска не готовы к боевому развертыванию. Они едва могут покинуть гарнизон. <…> То же самое касается и остальных стран Европы. Никто в Европе не может этого сделать", — заявил он.Кроме того, Риттер высказал уверенность в том, что НАТО вскоре развалится, что приведет к трудным ситуациям для некоторых европейских стран."США близки к тому, чтобы оккупировать Гренландию, страну — союзника по НАТО. И это будет концом НАТО... В ЕС заявили, что США отказываются от обеспечения безопасности в Европе. <…> НАТО ждет очень скорая, надеюсь, не насильственная, но очень внезапная смерть. У Европы нет никакого плана "Б". Вообще никакого. Ноль шансов, никаких возможностей. Мы станем свидетелями краха Европы. <…> По мере распада НАТО и краха Европы некоторые страны окажутся в отчаянном положении", — отметил эксперт.МИД России неоднократно заявлял, что любые попытки размещения военных сил стран НАТО на Украине неприемлемы и грозят резким обострением конфликта. Москва называла такие инициативы призывом к продолжению военных действий.
https://1prime.ru/20260113/voyska-866448639.html
европа
украина
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/0b/847292642_454:0:3185:2048_1920x0_80_0_0_2ab093655b7d5b9dd2b24e7a333cb3c0.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
европа, украина, сша, скотт риттер, нато, ес, мид рф
ЕВРОПА, УКРАИНА, США, Скотт Риттер, НАТО, ЕС, МИД РФ
"Все они погибнут". В США раскрыли замысел Запада на Украине
Аналитик Риттер: отправка европейских военных на Украину приведет к катастрофе
МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ.
Европейские страны не смогут развернуть свои войска на территории Украины, такое мнение в эфире YouTube-канала
высказал офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.
"Британцы говорят о развертывании на Украине 7500 военных. <…> А что будет, если случится то, что называется в народе "как гром среди ясного неба"? Кто придет на помощь этим 7500? Никто не придет. Все они погибнут. <…> А если не погибнут, то как будет проходить ротация? Через шесть месяцев им нужно подготовить еще 7500 для замены. Они не смогут этого сделать. Британские войска не готовы к боевому развертыванию. Они едва могут покинуть гарнизон. <…> То же самое касается и остальных стран Европы. Никто в Европе не может этого сделать", — заявил он.
Кроме того, Риттер высказал уверенность в том, что НАТО вскоре развалится, что приведет к трудным ситуациям для некоторых европейских стран.
"США близки к тому, чтобы оккупировать Гренландию, страну — союзника по НАТО. И это будет концом НАТО... В ЕС заявили, что США отказываются от обеспечения безопасности в Европе. <…> НАТО ждет очень скорая, надеюсь, не насильственная, но очень внезапная смерть. У Европы нет никакого плана "Б". Вообще никакого. Ноль шансов, никаких возможностей. Мы станем свидетелями краха Европы. <…> По мере распада НАТО и краха Европы некоторые страны окажутся в отчаянном положении", — отметил эксперт.
МИД России неоднократно заявлял, что любые попытки размещения военных сил стран НАТО на Украине неприемлемы и грозят резким обострением конфликта. Москва называла такие инициативы призывом к продолжению военных действий.
На Западе сделали громкое заявление об отправке войск ЕС на Украину