Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Все они погибнут". В США раскрыли замысел Запада на Украине - 15.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260115/evropa-866510986.html
"Все они погибнут". В США раскрыли замысел Запада на Украине
"Все они погибнут". В США раскрыли замысел Запада на Украине - 15.01.2026, ПРАЙМ
"Все они погибнут". В США раскрыли замысел Запада на Украине
Европейские страны не смогут развернуть свои войска на территории Украины, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал офицер разведки Корпуса морской пехоты... | 15.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-15T05:17+0300
2026-01-15T05:17+0300
европа
украина
сша
скотт риттер
нато
ес
мид рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/0b/847292642_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_64128d4ea59ff4f97013d01442f9e363.jpg
МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Европейские страны не смогут развернуть свои войска на территории Украины, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер."Британцы говорят о развертывании на Украине 7500 военных. &lt;…&gt; А что будет, если случится то, что называется в народе "как гром среди ясного неба"? Кто придет на помощь этим 7500? Никто не придет. Все они погибнут. &lt;…&gt; А если не погибнут, то как будет проходить ротация? Через шесть месяцев им нужно подготовить еще 7500 для замены. Они не смогут этого сделать. Британские войска не готовы к боевому развертыванию. Они едва могут покинуть гарнизон. &lt;…&gt; То же самое касается и остальных стран Европы. Никто в Европе не может этого сделать", — заявил он.Кроме того, Риттер высказал уверенность в том, что НАТО вскоре развалится, что приведет к трудным ситуациям для некоторых европейских стран."США близки к тому, чтобы оккупировать Гренландию, страну — союзника по НАТО. И это будет концом НАТО... В ЕС заявили, что США отказываются от обеспечения безопасности в Европе. &lt;…&gt; НАТО ждет очень скорая, надеюсь, не насильственная, но очень внезапная смерть. У Европы нет никакого плана "Б". Вообще никакого. Ноль шансов, никаких возможностей. Мы станем свидетелями краха Европы. &lt;…&gt; По мере распада НАТО и краха Европы некоторые страны окажутся в отчаянном положении", — отметил эксперт.МИД России неоднократно заявлял, что любые попытки размещения военных сил стран НАТО на Украине неприемлемы и грозят резким обострением конфликта. Москва называла такие инициативы призывом к продолжению военных действий.
https://1prime.ru/20260113/voyska-866448639.html
европа
украина
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/0b/847292642_454:0:3185:2048_1920x0_80_0_0_2ab093655b7d5b9dd2b24e7a333cb3c0.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
европа, украина, сша, скотт риттер, нато, ес, мид рф
ЕВРОПА, УКРАИНА, США, Скотт Риттер, НАТО, ЕС, МИД РФ
05:17 15.01.2026
 
"Все они погибнут". В США раскрыли замысел Запада на Украине

Аналитик Риттер: отправка европейских военных на Украину приведет к катастрофе

© РИА Новости . Виктор Антонюк | Перейти в медиабанкРабота САУ 2С7 "Пион" в зоне проведения спецоперации
Работа САУ 2С7 Пион в зоне проведения спецоперации - ПРАЙМ, 1920, 15.01.2026
© РИА Новости . Виктор Антонюк
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Европейские страны не смогут развернуть свои войска на территории Украины, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.
"Британцы говорят о развертывании на Украине 7500 военных. <…> А что будет, если случится то, что называется в народе "как гром среди ясного неба"? Кто придет на помощь этим 7500? Никто не придет. Все они погибнут. <…> А если не погибнут, то как будет проходить ротация? Через шесть месяцев им нужно подготовить еще 7500 для замены. Они не смогут этого сделать. Британские войска не готовы к боевому развертыванию. Они едва могут покинуть гарнизон. <…> То же самое касается и остальных стран Европы. Никто в Европе не может этого сделать", — заявил он.
Кроме того, Риттер высказал уверенность в том, что НАТО вскоре развалится, что приведет к трудным ситуациям для некоторых европейских стран.
"США близки к тому, чтобы оккупировать Гренландию, страну — союзника по НАТО. И это будет концом НАТО... В ЕС заявили, что США отказываются от обеспечения безопасности в Европе. <…> НАТО ждет очень скорая, надеюсь, не насильственная, но очень внезапная смерть. У Европы нет никакого плана "Б". Вообще никакого. Ноль шансов, никаких возможностей. Мы станем свидетелями краха Европы. <…> По мере распада НАТО и краха Европы некоторые страны окажутся в отчаянном положении", — отметил эксперт.
МИД России неоднократно заявлял, что любые попытки размещения военных сил стран НАТО на Украине неприемлемы и грозят резким обострением конфликта. Москва называла такие инициативы призывом к продолжению военных действий.
Военнослужащие блока НАТО - ПРАЙМ, 1920, 13.01.2026
На Западе сделали громкое заявление об отправке войск ЕС на Украину
13 января, 17:31
 
ЕВРОПАУКРАИНАСШАСкотт РиттерНАТОЕСМИД РФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала