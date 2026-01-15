https://1prime.ru/20260115/evropa-866510986.html

"Все они погибнут". В США раскрыли замысел Запада на Украине

"Все они погибнут". В США раскрыли замысел Запада на Украине - 15.01.2026, ПРАЙМ

"Все они погибнут". В США раскрыли замысел Запада на Украине

Европейские страны не смогут развернуть свои войска на территории Украины, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал офицер разведки Корпуса морской пехоты... | 15.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-15T05:17+0300

2026-01-15T05:17+0300

2026-01-15T05:17+0300

европа

украина

сша

скотт риттер

нато

ес

мид рф

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/0b/847292642_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_64128d4ea59ff4f97013d01442f9e363.jpg

МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Европейские страны не смогут развернуть свои войска на территории Украины, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер."Британцы говорят о развертывании на Украине 7500 военных. <…> А что будет, если случится то, что называется в народе "как гром среди ясного неба"? Кто придет на помощь этим 7500? Никто не придет. Все они погибнут. <…> А если не погибнут, то как будет проходить ротация? Через шесть месяцев им нужно подготовить еще 7500 для замены. Они не смогут этого сделать. Британские войска не готовы к боевому развертыванию. Они едва могут покинуть гарнизон. <…> То же самое касается и остальных стран Европы. Никто в Европе не может этого сделать", — заявил он.Кроме того, Риттер высказал уверенность в том, что НАТО вскоре развалится, что приведет к трудным ситуациям для некоторых европейских стран."США близки к тому, чтобы оккупировать Гренландию, страну — союзника по НАТО. И это будет концом НАТО... В ЕС заявили, что США отказываются от обеспечения безопасности в Европе. <…> НАТО ждет очень скорая, надеюсь, не насильственная, но очень внезапная смерть. У Европы нет никакого плана "Б". Вообще никакого. Ноль шансов, никаких возможностей. Мы станем свидетелями краха Европы. <…> По мере распада НАТО и краха Европы некоторые страны окажутся в отчаянном положении", — отметил эксперт.МИД России неоднократно заявлял, что любые попытки размещения военных сил стран НАТО на Украине неприемлемы и грозят резким обострением конфликта. Москва называла такие инициативы призывом к продолжению военных действий.

https://1prime.ru/20260113/voyska-866448639.html

европа

украина

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

европа, украина, сша, скотт риттер, нато, ес, мид рф