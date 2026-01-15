https://1prime.ru/20260115/evropa-866512954.html
В Европе придумали, как избавиться от фон дер Ляйен
2026-01-15T07:55+0300
2026-01-15T07:55+0300
2026-01-15T07:56+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/0d/864502751_0:426:2883:2048_1920x0_80_0_0_6ea0f8d754d7912c2f2e3ad443d2c514.jpg
МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Европейская политическая элита лишена способности адаптироваться и воспринимать действительность, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал бывший посол Венгрии в Китае Шандор Кушаи."Политическая элита европейских держав и элита европейской интеграции — (глава ЕК. — Прим. ред.) мадам Урсула фон дер Ляйен и ее команда — просто не способны приспособиться к новым мировым процессам. У них нет реального представления о фактах. Они не понимают, что происходит. Поэтому они продолжают вести себя так же, как 10 или 15 лет назад. Это совершенно неуместно. И я не думаю, что они способны учиться. <…> Это будет продолжаться до тех пор, пока европейские общества не проснутся и не сменят свое руководство. Но это очень сложный и долгий процесс. <…> Нужно сформировать большинство", - заявил он.Также дипломат подчеркнул, что замена неэффективных европейских лидеров и осложнена как таковым политическим устройством ЕС."Мы видели во многих странах, что значительная часть или даже большинство населения хочет изменения политики, но политические механизмы устроены так, что они не могут навязать свою волю на политическом уровне. <…> Может быть, действительно нужен какой-то настоящий конфликт", — резюмировал Кушаи.Официальный представитель МИД Мария Захарова ранее заявила, что решение стран ЕС о дальнейшем финансировании политики Владимира Зеленского усугубляет конфликт и показывает, что Европа не заинтересована в мире на Украине. Она добавила, что бремя кредитов на военные нужды украинского режима ляжет на самих европейских граждан.
В Европе придумали, как избавиться от фон дер Ляйен
Дипломат Кушаи: политические элиты Европы не способны воспринимать реальность
МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ.
Европейская политическая элита лишена способности адаптироваться и воспринимать действительность, такое мнение в эфире YouTube-канала
высказал бывший посол Венгрии в Китае Шандор Кушаи.
"Политическая элита европейских держав и элита европейской интеграции — (глава ЕК. — Прим. ред.) мадам Урсула фон дер Ляйен и ее команда — просто не способны приспособиться к новым мировым процессам. У них нет реального представления о фактах. Они не понимают, что происходит. Поэтому они продолжают вести себя так же, как 10 или 15 лет назад. Это совершенно неуместно. И я не думаю, что они способны учиться. <…> Это будет продолжаться до тех пор, пока европейские общества не проснутся и не сменят свое руководство. Но это очень сложный и долгий процесс. <…> Нужно сформировать большинство", - заявил он.
Также дипломат подчеркнул, что замена неэффективных европейских лидеров и осложнена как таковым политическим устройством ЕС.
"Мы видели во многих странах, что значительная часть или даже большинство населения хочет изменения политики, но политические механизмы устроены так, что они не могут навязать свою волю на политическом уровне. <…> Может быть, действительно нужен какой-то настоящий конфликт", — резюмировал Кушаи.
Официальный представитель МИД Мария Захарова ранее заявила, что решение стран ЕС о дальнейшем финансировании политики Владимира Зеленского усугубляет конфликт и показывает, что Европа не заинтересована в мире на Украине. Она добавила, что бремя кредитов на военные нужды украинского режима ляжет на самих европейских граждан.
