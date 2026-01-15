Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Европе придумали, как избавиться от фон дер Ляйен - 15.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20260115/evropa-866512954.html
В Европе придумали, как избавиться от фон дер Ляйен
В Европе придумали, как избавиться от фон дер Ляйен - 15.01.2026, ПРАЙМ
В Европе придумали, как избавиться от фон дер Ляйен
Европейская политическая элита лишена способности адаптироваться и воспринимать действительность, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал бывший посол... | 15.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-15T07:55+0300
2026-01-15T07:56+0300
политика
европа
ес
урсула фон дер ляйен
венгрия
китай
мария захарова
владимир зеленский
ек
мид
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/0d/864502751_0:426:2883:2048_1920x0_80_0_0_6ea0f8d754d7912c2f2e3ad443d2c514.jpg
МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Европейская политическая элита лишена способности адаптироваться и воспринимать действительность, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал бывший посол Венгрии в Китае Шандор Кушаи."Политическая элита европейских держав и элита европейской интеграции — (глава ЕК. — Прим. ред.) мадам Урсула фон дер Ляйен и ее команда — просто не способны приспособиться к новым мировым процессам. У них нет реального представления о фактах. Они не понимают, что происходит. Поэтому они продолжают вести себя так же, как 10 или 15 лет назад. Это совершенно неуместно. И я не думаю, что они способны учиться. &lt;…&gt; Это будет продолжаться до тех пор, пока европейские общества не проснутся и не сменят свое руководство. Но это очень сложный и долгий процесс. &lt;…&gt; Нужно сформировать большинство", - заявил он.Также дипломат подчеркнул, что замена неэффективных европейских лидеров и осложнена как таковым политическим устройством ЕС."Мы видели во многих странах, что значительная часть или даже большинство населения хочет изменения политики, но политические механизмы устроены так, что они не могут навязать свою волю на политическом уровне. &lt;…&gt; Может быть, действительно нужен какой-то настоящий конфликт", — резюмировал Кушаи.Официальный представитель МИД Мария Захарова ранее заявила, что решение стран ЕС о дальнейшем финансировании политики Владимира Зеленского усугубляет конфликт и показывает, что Европа не заинтересована в мире на Украине. Она добавила, что бремя кредитов на военные нужды украинского режима ляжет на самих европейских граждан.
https://1prime.ru/20260114/kredit-866505250.html
европа
венгрия
китай
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/0d/864502751_76:0:2807:2048_1920x0_80_0_0_a29cfd0d90b0288785a7c9715ebe9592.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
европа, ес, урсула фон дер ляйен, венгрия, китай, мария захарова, владимир зеленский, ек, мид
Политика, ЕВРОПА, ЕС, Урсула фон дер Ляйен, ВЕНГРИЯ, КИТАЙ, Мария Захарова, Владимир Зеленский, ЕК, МИД
07:55 15.01.2026 (обновлено: 07:56 15.01.2026)
 
В Европе придумали, как избавиться от фон дер Ляйен

Дипломат Кушаи: политические элиты Европы не способны воспринимать реальность

© AP Photo / Jean-Francois BadiasПредседатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - ПРАЙМ, 1920, 15.01.2026
© AP Photo / Jean-Francois Badias
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Европейская политическая элита лишена способности адаптироваться и воспринимать действительность, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал бывший посол Венгрии в Китае Шандор Кушаи.
"Политическая элита европейских держав и элита европейской интеграции — (глава ЕК. — Прим. ред.) мадам Урсула фон дер Ляйен и ее команда — просто не способны приспособиться к новым мировым процессам. У них нет реального представления о фактах. Они не понимают, что происходит. Поэтому они продолжают вести себя так же, как 10 или 15 лет назад. Это совершенно неуместно. И я не думаю, что они способны учиться. <…> Это будет продолжаться до тех пор, пока европейские общества не проснутся и не сменят свое руководство. Но это очень сложный и долгий процесс. <…> Нужно сформировать большинство", - заявил он.
Также дипломат подчеркнул, что замена неэффективных европейских лидеров и осложнена как таковым политическим устройством ЕС.
"Мы видели во многих странах, что значительная часть или даже большинство населения хочет изменения политики, но политические механизмы устроены так, что они не могут навязать свою волю на политическом уровне. <…> Может быть, действительно нужен какой-то настоящий конфликт", — резюмировал Кушаи.
Официальный представитель МИД Мария Захарова ранее заявила, что решение стран ЕС о дальнейшем финансировании политики Владимира Зеленского усугубляет конфликт и показывает, что Европа не заинтересована в мире на Украине. Она добавила, что бремя кредитов на военные нужды украинского режима ляжет на самих европейских граждан.
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - ПРАЙМ, 1920, 14.01.2026
Новое высказывание фон дер Ляйен об Украине напугало Киев
Вчера, 22:59
 
ПолитикаЕВРОПАЕСУрсула фон дер ЛяйенВЕНГРИЯКИТАЙМария ЗахароваВладимир ЗеленскийЕКМИД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала